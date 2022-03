El próximo domingo México transitará el equinoccio de primavera. Este acontecimiento es uno de los más importantes en todo el año ya que se trata del único momento en el que el día y la noche duran exactamente la misma cantidad de horas. El significado de su nombre se origina de la palabra latina aequinoctium formada por aequus que significa igual y nox de noche.

Según los astrólogos este hecho revoluciona las energías y hace que se produzcan varios cambios en la vida de los seres humanos. El suceso tendrá lugar a las 9:33 h en México, a las 11:33 en Venezuela y Bolivia y a las 12:33 en países como Argentina, Chile y Uruguay.

El equinoccio de primavera significa la duración exactamente igual entre el día y la noche.

Además, hay que tener en cuenta que los signos se verán afectados de una manera muy fuerte. Desde el pasado viernes comenzó el momento de limpiar y purificar el interior del alma para dejar de lado las fuerzas negativas. Este proceso persiste durante este sábado también.

De los 12 signos del zodíaco hay tres en específico que estarán más afectados que los otros el próximo domingo. Los que van a estar en una situación delicada serán Acuario, Leo y Géminis, quienes lamentablemente podrían llegar a tener que atravesar algún que otro obstáculo en el transcurso de los días que se lleva a cabo el periodo.

Acuario

Los Acuario tienen la oportunidad de volver a comenzar de cero gracias a este acontecimiento de la astrología.

A este signo del zodíaco le tocará enfrentarse a desafíos relacionados a las ganancias. Así, podría aprovechar la oportunidad para comenzar a emprender un nuevo proyecto. ¡Ojo! La libertad podría querer impedirle su meta cotidiana.

Leo

En el caso de Leo es fundamental aprovechar este tiempo para reflexionar sobre cuentas pendientes. Y no se trata de finanzas, sino sobre asuntos fuertes en los lazos personales. Es hora de definir la vida íntima.

Además, hay que dejar de lado las cosas que dicen los demás para no arruinar los vínculos afectivos ya sea una amistad, pareja o familiar. Para este signo, no existen las segundas oportunidades por lo que el más mínimo comentario que no les guste hace que se alejen de las personas.

Géminis

Días previos al equinoccio de primavera, las personas del signo Géminis van a pasar por miles sensaciones y pensamientos que les afectará la psiquis ya que su gran característica es ser pesimistas.

Por esa razón, deberán proponerse adquirir nuevos conocimientos y vivir aventuras y, así superar de una vez por todas las límites y frenos que les impide hacer lo que les gusta por su falta de confianza hacia lo que es para ellos la felicidad. Este es el momento justo para que sepan cuáles son las metas que pretenda alcanzar en la vida.