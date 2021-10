Hay personas que se consideran perfectas y que continuamente se miran al espejo para comprobarlo como Narciso. Seguramente, al leer estas palabras, pensaste en alguien que llevó el concepto de "amor propio" mucho más allá y es fácil emparentar esta actitud al horóscopo.

Hagamos hilo sobre cuál es el signo más egocéntrico.



Los leo. — Micaela Libson �� (@MicaelaLibson) October 6, 2021

"Hagamos hilo sobre cuál es el signo más egocéntrico. Los leo", propuso Micaela Libson en Twitter este martes y en cuestión de horas recibió cientos de mensajes contando sus experiencias. Entre ellos tuvo comentarios muy justificados y también anécdotas imperdibles sobre los distintos signos del zodíaco y sus debilidades.

Preguntó cuál era el signo más egocéntrico y Twitter se volvió loco

Sabía que la pregunta era polémica y consiguió lo que buscaba. Es que cada uno quiso defenderse. "Virgo son insoportables", tuiteó Sonia y Marty le respondió irónica: "insoportables y si efectivamente lo somos pero no es nuestra culpa ser perfectos y que eso moleste a los demás".

Egocéntrico es Acuario ♒.Hacemos todo (bien) para q nos vean, q nos adulen para adularnos (xq no necesitamos sus aplausos, tenemos los nuestros) somos la vereda opuesta a todos uds. Para ser unicos.

No tengo q decir todo esto, pero me gusta educarlos

Sigan peleando x las migajas — FLAVIO EMANUEL (@El_Destajador84) October 6, 2021

"Soy de Leo, según dicen que es el signo más egocéntrico pero yo no lo veo así, que los otros signos se sientan inferiores no es nuestra culpa", aseguró Nico y Andrea lo confirmó: "Eso es lo más Leo que he leído en la vida".

Porque no lo somos pic.twitter.com/b9M0qXTkdr — carla ☻ (@telescopia_) October 6, 2021

Seven también lo confirmó. "Yo soy de Leo, mi novia a veces me dice que es raro que no sea celoso de otros y le suelo responder que no hay nadie mejor que yo así que es al pedo sentir celos. Y cuando mi ego está bien alto, soy el ser más insoportable del mundo, casi que ni yo me banco”.

La verdad que estoy rodeada de mujeres de leo y no es como que todas tienen autoestima si no que son bastante pedantes en cuanto a su opinión y la verdad que cuando me trataron mal muy pocas veces me pidieron perdón, igual, las amo — julio voltio (@trskke) October 6, 2021

"Más allá del chiste creo que los más egocéntricos suelen ser Leo desde un punto más superficial o desde un lado a la vez más inseguro y los Virgo desde un lado más de la eficiencia y el hacer todo bien. Y sé que es verdad porque soy de Virgo y nunca me equivoco", sentenció irónica Belén Corro.

Cuál es el signo del zodíaco más egocéntrico

Más allá de las percepciones de Twitter, los expertos en astrología coinciden en que quienes están bajo la influencia de Leo suelen ser más egocéntricos. Según los astrólogos, tienen la tendencia a intentar siempre ser los número uno en todo y no les falta el amor propio ni el orgullo.

Por otra parte, confían mucho en sí mismos y a veces esto se puede convertir en el motor para cumplir sus sueños. No le tienen miedo a ser el centro de atención, de hecho les encanta que los miren y hablen sobre ellos.

También consideran a los Escorpio como egocéntricos. Creen que su orgullo no les permite ver a un competidor, por lo que siempre intentarán quedar por encima de quien opine diferente.