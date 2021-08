Los signos zodiacales son los mejores aliados a la hora de asesorarnos, buscar consejos, prevenir el futuro y evitar disgustos. Suelen plantear los ideales de todas las personas y así nos acercan a cómo podríamos llegar a la máxima plenitud. A su vez, el horóscopo nos habla de la composición de nuestra personalidad y a partir de aquí podemos saber innumerables cosas, desde qué signo besa mejor, quien es mas vengativo, más hipócrita, más amable hasta el más sensible, tierno y vulnerable.

Esta vez, pondremos el foco en los corazones rotos ¿Quién no ha vivido una ruptura amorosa? En estas ocasiones, según las distintas personalidades, hay signos que olvidan y sueltan más fácil que otros. Existen aquellos que tienen muy claro que nadie ha muerto por amor y hacen borrón y cuenta nueva, pero otros lo viven como el fin del mundo.

A continuación, según Horóscopo Negro, descubrí cómo vive cada signo una ruptura amorosa. Podes fijarte en el tuyo, y además, aquella persona a la cual sabes que le rompiste el corazón.

Aries

Cuando Aries se enfrenta al duro proceso de una ruptura amorosa cae en un pozo en el que no encuentra salida. Es un signo al que le preocupan mucho sus objetivos y sus inquietudes, y el amor y su pareja forman parte de ellos.

Un Aries deja de lado su espíritu independiente cuando comienza un vínculo con alguien. Cuando su corazón es conquistado, lo entrega por completo. Si lo rompen, lo primero que hace es intentar evadirse, pensando en otra cosa, realizando actividades diferentes que no le hagan estar pensando en ello. Será incapaz de explicar el dolor que le han hecho sentir.

Un Aries se convierte en el caos en persona cuando sufre una separación amorosa. Vive una pesadilla y siente que no se despertará. Pero a pesar de todo, con el paso del tiempo será consciente de que la vida sigue y que vuelve a tener su espíritu de independencia, y poco a poco encontrará la luz y recuperará toda esa energía interior que le vuelva a permitir enamorarse.

Tauro

Tauro se vuelve pequeño y se convierte en un toro abatido por el daño que han dejado en su interior, sintiendo un vacío que le impide ver más allá. Se vuelve tremendamente reservado y se enoja consigo mismo por haberlo dado todo.

Cuando Tauro se enamora, lo hace con toda su decisión y con la total convicción de que puede fiarse sin miedo de la otra persona. Aunque Tauro pueda parecer apático a simple vista, cuando lo conoces de verdad es todo cariño y ternura. El toro del zodiaco posee un corazón de oro, de los de verdad, de los que cuando está enamorado y comprometido con otra persona lo deja todo.

Géminis

Jugar con el corazón de Géminis tiene un precio muy alto. Lleva muy mal las rupturas, tiene que hacer una limpieza interna y nunca lo hará en soledad. Cuenta con sus amigos y su familia. Se desahoga con ellos como si no existiese un mañana. Necesita gritar, llorar, arrepentirse de haberse dejado amar de esa manera tan tóxica. Géminis necesita explotar. Y después de eso todo será luz.

Con tiempo se cura. Al principio está cegado y piensa que nunca será capaz de superar esa ruptura. Le costará superarlo, sí, pero pondrá todo el empeño que sea posible para volver a sonreír. Géminis no olvida y no sacará de su mente tus sucias jugadas. Si la ruptura fue por decisión conjunta, no hay nada que temer. Pero si la ruptura fue por motivos externos a su voluntad, ahí sí. No quiere las típicas excusas baratas, decile la verdad y explicale porqué le pones fin a la relación. A partir de ahí, respirará más tranquilo/a.

.

Cáncer

A Cáncer se le cae el mundo a sus pies y el alma al suelo cuando tiene que hacer frente a algo tan doloroso como lo es una ruptura amorosa. El Cangrejo lo ve todo muy negro cuando tiene que pasar por una situación como esa. Primero vienen los arrebatos iniciales, después las lamentaciones y las situaciones de ansiedad y estrés máximo. Quiere saber todas las respuestas de sus dudas, querer tenerlo todo muy bien atado. Necesita saber cuál fue el detonante inicial. Cáncer no perdona ni olvida un palo tan grande como este. Deja la piedad y la coherencia en casa cuando se trata de hacer frente a una situación tan sucia, algo que no ha buscado.

Leo

Leo puede con todo y más. Con relaciones peligrosas y con rupturas dramáticas. En serio, la fuerza del león cuando la cosa no pinta nada bien es abrumadora. Es obvio que Leo lo pasa mal cuando tiene que enfrentarse a una ruptura amorosa. Es lógico que deteste cualquier tipo de situación conflictiva que pueda aparecer dentro de su relación, pero en el fondo sabe que todo pasa por una razón. Leo es capaz de ver una ruptura amorosa como una nueva oportunidad para su nueva vida.

Virgo

Virgo, en un principio, no se lo quiere creer. El descontrol se apodera de su mente y por momentos, Virgo se deja llevar por la más absoluta locura. Su cabeza no para de preguntarse: “¿qué pasó?” “¿qué fue lo que le llevó a hacer eso?” “¿por qué a mí?”. Hasta que no descubre toda la verdad, no para. Sabe que todo pasa por una razón y no parará hasta dar con la verdad que se esconde detrás del temido “lo siento, lo nuestro se ha acabado”. Cuando por fin es consciente de todos los datos, puede darse el lujo de descansar un poco más.

Virgo no mostrará en su exterior todo lo que se le mueve por dentro cada vez que vuelve a ver a esa persona que le hizo tanto daño. Lo verás sufrir una vez, pero no más. No te dará ese poder. Sabe controlar y dirigir a la perfección sus emociones. Gracias a esto, no lleva a cabo todos lo planes malignos que vuelan por su cabeza cuando tiene que enfrentarse a situaciones como esta. Dejar escapar a Virgo es la mayor estupidez que alguien puede hacer, pero ganarse su enemistad y jugar con su corazón es cavar tu propia tumba.

Libra

Dejar pasar a un Libra es la peor decisión a tomar. Porque cuando Libra se va, lo hace para no volver. No esperes una segunda oportunidad. Lo pasa mal y el mundo se le cae por completo. Enfrentarse a una ruptura entra dentro de su lista de “situaciones que no le gustaría vivir”, pero hay veces, en las que es necesario.

Libra necesita abrir los ojos a base de golpes que le da la vida, sobre todo para saber qué es lo que le hace bien. No descansará ni dormirá a gusto hasta que sepa cuál fue la razón de esta situación. Primero vienen las lamentaciones, luego los enojos. Después vendrán épocas de confusión y bajones emocionales. Pero Libra es fuerte y su corazón, por circunstancias de la vida, se hizo a sí mismo a prueba de balas.

.

Escorpio

El corazón de Escorpio es veterano en el tema de las rupturas. Su vida sentimental es de las típicas películas de amor, drama y comedia romántica. Sobre todo cuando hablamos de rupturas traumáticas que dejan huella de por vida. En un principio, mantendrá la compostura. No abrirá el pico y no dejará que sus emociones se desborden por completo. Hará honor a esa fama que le persigue desde hace tiempo, ese cuento de la frialdad de su corazón, ese mismo. No dejará que la herida se haga más grande de lo que ya es, porque Escorpio sufre. Y mucho. Mucho más de lo que nadie se imagina.

Sagitario

Con Sagitario, la frase “un clavo saca otro clavo” cobra significado. Cuando sufre una ruptura, no esperes verlo sentado en el sofá, comiendo helado, y llorando a mares. Cuando Sagitario tiene que hacer frente a algo tan duro como poner punto y final a una relación cargada de amor, hace terapia de choque. Aunque no tenga ganas de salir, se obliga a sí mismo a no quedarse en casa. Aunque no tenga ganas de nada, saca fuerzas de donde sea para dar una última sonrisa a quien más lo necesite.

Así puede que descubra que estaba con la persona equivocada y termine volviéndose a enamorar de la persona que menos se lo imagina. Su mundo es un abanico lleno de locuras y posibilidades que nunca se apaga. No sufras por el, porque te superará.

Capricornio

Capricornio al principio no se lo cree. No se cree nada.En serio, tarda un tiempo en asentar su cabeza y en ver la gravedad del asunto. Sigue sin creérselo, no entiende por qué pudo pasar. Ese estado de shock inicial puede durar día, semanas o incluso meses. Porque la cabra es experta en guardar sus emociones bajo llave por mucho tiempo, pero no para siempre. Capri necesita desfogar, necesita contar qué es lo que le pasa. No duerme, no come bien, no quiere vivir con la cabeza llena de dudas, preguntas e incertidumbres. Capricornio lo pasa realmente mal cuando sufre una ruptura, pero cuando pasa sin tener una razón de peso, lo pasa peor aún.

.

Acuario

Acuario sabe sobrellevar las rupturas y los desamores bastante bien. No arma escándalos, ni escenitas en público. No te grita ni te humilla delante de los demás. Se calla, caza todas y cada una de tus palabras y las procesa con detenimiento. Esto no quiere decir que no muera de dolor por dentro.

Es un signo que sufre mucho más de lo que aparenta y llora más de lo que dice. Tiene todo menos un corazón de hielo. Sufre en la estricta intimidad, cuando nadie lo ve, porque no quiere que sepas que en el fondo, puede ser débil. Su corazón es frágil y le duele.

Piscis

¿Cómo podrían faltar en la vida de alguien como Piscis? Se caracteriza por ser la naturalidad hecha persona. En su vida tiene que existir de todo. Un poquito de amor, de risas, de drama, de peleas, de desamor, de enemistades… Si no, no sería Piscis.

Cuando Piscis es víctima de una ruptura algo traumática, tiene que sacar todo lo que lleva dentro. Gritar, llorar, maldecir lo que necesite, y todo a los cuatro vientos. Le importa una mierd* lo que puedan opinar los demás. Le importa bien poco lo que la gente opine o piense de sus arrebatos, Piscis necesita desahogarse por completo. A partir de ahí, viene un camino difícil: volver a ser feliz.

Piscis tarda tiempo en curar sus heridas, pero lo consigue. Aunque tarde, aprende despacio. Necesita a su gente como apoyo más cercano, necesita hablar todo lo que pueda o más. Piscis no quiere quedarse en casa llorando por los rincones y autocastigándose por haber experimentado una ruptura amorosa. Primero que todo, busca respuestas. Su intuición hace todo el trabajo sucio, la verdad. Si hay una razón escondida de por medio, la descubrirá, eso seguro.