Los signos del zodiaco son los mejores aliados a la hora de asesorarnos, buscar consejos, prevenir el futuro y evitar disgustos. Suelen plantear los ideales de todas las personas y así nos acercan a cómo podríamos llegar a la máxima plenitud. A su vez, el horóscopo nos habla de la composición de nuestra personalidad y a partir de aquí podemos saber innumerables cosas, desde qué signo besa mejor, quien es mas vengativo, más hipócrita, más amable hasta el más sensible, tierno y vulnerable.

Esta vez pondremos el foco en el futuro. Si hay algo que permite la astrología es anticiparnos los sucesos que vendrán, o mínimamente orientarnos si serán buenos o malos. Así, si estamos un poco perdidos, tendremos una idea de donde está nuestro rumbo. Mucho se ha vivido en este 2021 pero todavía restan 3 meses de incertidumbre y posibles cambios.

Descubre qué signos correrán con peor suerte y tendrán que luchar un poco contra la corriente. Esto no quiere decir que todo esté perdido, sino que simplemente se trata de remar un poco más y a su vez, cambiar algunas actitudes de mala predisposición. Uno atrae lo que emana, y los astros lo saben.

Géminis

Se sabe que este signo tiene un temperamento bastante zen y equilibrado, pero a veces ni el se lo cree. A veces con una chispa basta para hacerlo prender fuego. Por lo tanto, este signo a menudo se subestima. Esto es lo que atraerá muchos problemas a Géminis, ubicándolo como uno de los signos del zodíaco con más mala suerte en 2021. Desafortunadamente, no podrá manejar estos picos de ira y luego cometerá muchos errores, debido a su naturaleza impulsiva.

Cáncer

Este signo de temperamento fuerte solo lo hará en los próximos meses. Pero como la suerte no lo seguirá, es muy probable que se choque contra la pared. Es extremadamente sensible, todo se lo toma personal y para el, no hay mejor defensa que un buen ataque. Por miedo a salir lastimado, atacará primero. Una traición inesperada también podría pasar pronto a primer plano, trayendo consigo una serie de eventos desafortunados.

.

Capricornio

Capricornio se encontrará en una situación algo desesperada debido al dinero. Demasiado confiado y demasiado seguro de sí mismo, se apoderará del deseo de jugar. Ruleta, blackjack, tragamonedas, pero nada ayudará, nunca se llevará el premio gordo. Tendrá que enterarse que nadie puede forzar la suerte o el destino.

Acuario

Para los Acuario, es en el lado del amor donde reina la mala suerte. Este signo dará lugar a relaciones románticas complicadas, sin interés, sin mañana o sin esperanza. Está tan ansioso por encontrar su otra mitad y construir algo duradero, que se extravía y elige a los amores equivocados, o se conforma con lo que encuentra.

Piscis

Este signo a menudo se percibe como un poco suave demás. Y esta incomodidad solo aumentará en los próximos meses. Para su consternación, Piscis tendrá una serie de pifias, errores, malas decisiones y por lo tanto terminará en problemas en muchas ocasiones. Y como la suerte no la acompañará, más de un vínculo se verá afectado. Tendrá que pensar las cosas dos veces antes de hacerla, porque lo mas probable es que se equivoque.