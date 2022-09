La astrología influye y define importantes rasgos de los seres humanos, tales como la personalidad, así como también, la forma de relacionarse con otros. Justamente, hay quienes se destacan por su dificultad de demostrar cariño o por no haber aprendido a querer de una forma sana en sus diferentes vínculos. En esta oportunidad, conoce cuáles son los peores signos en el amor según el zodiaco.

Sin lugar a dudas, las relaciones de pareja son una faceta elemental en la vida de las personas. Aunque no a todos les apetezcan de la misma manera, suele ser muy determinante la forma en la que uno elige establecer una conexión con los demás que sea consciente y, sobre todo, amorosa.

No obstante, hay quienes no se llevan bien con las demostraciones de cariño y se mantienen más fríos o distantes con la persona que les “atrae”. Esto no significa que sea mejor o peor, solamente, que no saben amar de una forma tradicional ni tampoco les interesa aprender cómo hacerlo de esa manera.

Además, ya sea por sus pensamientos o su lado más retorcido y oscuro, pueden llegar a herir los sentimientos del otro sin ningún remordimiento. Estas características suelen estar influidas por la composición de su carta natal, por eso, mirá cuáles son los signos a los que más le cuesta el amor.





Los peores signos en el amor

Acuario

En este caso, se trata de un signo de aire (20 de enero al 18 de febrero). Por un lado, las y los acuarianos suelen destacarse por ser signos muy distantes y fríos, no suelen llevarse bien con su faceta más melosa, entonces tenderán a poner trabas a la hora de demostrar su amor hacia otro. Además, su carácter independiente puede hacer que no lleguen a formalizar una relación, por más cercanía que sientan con el otro. Mientras que también, se trata de un signo muy mentiroso y desleal, que no sentirá culpa de romper tu corazón.

Aries

A pesar de que las y los arianos (21 de marzo al 19 de abril) aman con mucha intensidad, también suelen ser muy mentirosos. Es muy probable que utilicen su inteligencia para mostrar otras facetas de ellos mismos y mostrarse súper cariñosos con su enamorado/a, cuando en realidad pueden estar siendo infieles o no les interesa demasiado esa relación. También, tienden a aburrirse fácilmente y esto puede ser un problema en un vínculo a largo plazo.

Virgo

Los nacidos bajo el signo de virgo (23 de agosto al 22 de septiembre) son personas muy demostrativas en el amor, en términos de actos. Al comienzo serán muy del servicio con su pareja y la agasajarán al máximo. Sin embargo, de un momento para el otro, pueden herir tus sentimientos de la forma más profunda. Esto no lo harán paulatinamente, ya que al no ser buenos con las palabras les costará expresar lo que sienten y preferirán guardárselo hasta escapar.