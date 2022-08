Es verdad que todos algunas veces tenemos malos días, en los que preferimos no hablar con nadie para no terminar peleándonos, pero hay personas que viven en este estado constantemente.

Aquellas personas no toleran prácticamente nada, ni a nadie, por lo que es muy difícil convivir con ellos diariamente. Normalmente, tienen muchas exigencias para con el mundo y con los demás. Suelen tomarse mal casi todo, y nunca se los ve con buena cara, por el contrario, siempre andan de mal humor.

Los famosos "malhumorados" se quejan de absolutamente todo lo que los rodea, y suelen tener una personalidad "amarga", quejosa y pesimista. Estas personas van por la vida quejándose de sus trabajos, sus parejas o amigos. Se podría decir que no hay nada que les venga bien.

Se pelean con todo el mundo.

Pelearse con sus conocidos suele ser moneda corriente en la vida de estos "amargos", e incluso, a veces, hasta ni ellos mismos lo pueden controlar. Ahora bien, ¿quiénes forman parte del grupo de los "malhumorados" del zodiaco?

Tauro

Las personas pertenecientes a este signo suelen ser los protagonistas de todas las peleas, y esto muchas veces se debe a que no pueden aceptar que las cosas no salgan como lo esperaban.

Este signo está muy apegado a los pensamientos negativos, y, sin dudas, es uno de los signos más pesimistas del zodiaco. Además, son personas tercas por naturaleza.

Los taurinos se frustran o enojan muy fácilmente, por lo que el malhumor es algo habitual en su día a día. Si algo no sale tal cual lo planearon, quienes son de este signo ya empiezan su día con el peor de los humores.

Escorpio

Si bien cuando quieren son personas sumamente divertidas, lo cierto es que su fuerte temperamento les suele jugar muy en contra.

La gran mayoría de los escorpianos son vengativos y resentidos, por lo que el mal humor no suele ser algo ajeno a sus vidas. Si alguien les hace algo, las personas de este signo no lo pueden olvidar, es por esto que viven agarrados a personas o situaciones que les pueden cambiar el día.

A estos signos todo les cae mal.

Capricornio

No es ninguna novedad que este signo es el más perfeccionista del zodiaco, junto con Virgo, por lo que, cuando las cosas no salen según sus planes, las personas pertenecientes a este signo sacan lo peor de ellos mismos.

Su carácter les suele traer problemas, ya que no es nada difícil poner de mal humor a un capricorniano. Son fríos y calculadores por naturaleza, y no les interesa ir haciendo amigos por la vida. Si te encontrás a Capricornio por la calle, probablemente no esté con una sonrisa.