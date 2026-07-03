Calendario lunar para la primera mitad de julio 2026: así afectarán sus fases a cada signo

La primera mitad de julio 2026 estará marcada por distintos cambios en el calendario lunar, un ciclo que, según la astrología, puede influir en las emociones, la energía y las decisiones de cada signo del zodíaco. Conocé cuáles serán las fases y cuándo ocurrirá cada una.

Según especialistas, este período favorecerá la búsqueda de equilibrio entre las emociones y los cambios que comienzan a aparecer. Cada fase traerá una energía diferente que podrá influir en el ánimo y en la forma de afrontar distintas decisiones.

Uno de los momentos más importantes de esta primera mitad del mes será el novilunio en Cáncer, previsto para el 14 de julio. Será una etapa propicia para iniciar proyectos, fortalecer los vínculos familiares y enfocarse en el bienestar emocional.

Calendario lunar de la primera mitad de julio 2026: qué energía trae cada día

3 de julio: Luna en Acuario

La Luna inicia este tramo del mes en Acuario, una posición que favorece las ideas originales, el intercambio con otras personas y la búsqueda de nuevas formas de hacer las cosas. También es un buen momento para trabajar en proyectos grupales y salir de la rutina.

4 y 5 de julio: Luna en Piscis

Durante estos dos días predominará una energía más emocional e intuitiva. Será un período ideal para descansar, conectar con los sentimientos, potenciar la creatividad y prestar atención a la intuición.

6 de julio: la Luna pasa de Piscis a Aries

La jornada comenzará con el clima sensible que deja Piscis, pero por la tarde la energía cambiará con el ingreso de la Luna en Aries. A partir de ese momento aumentarán las ganas de actuar, tomar decisiones y poner en marcha nuevos proyectos.

7 de julio: cuarto menguante en Aries

El cuarto menguante invita a cerrar etapas y dejar atrás aquello que ya no aporta. En Aries, esta fase puede ayudar a soltar reacciones impulsivas, enojos o actitudes que ya no tienen lugar en el presente.

Los diferentes movimientos de la Luna en julio 2026 impactarán en los signos del zodiaco.

8 de julio: de Aries a Tauro

El día empezará con mucha energía y movimiento, aunque hacia la noche el panorama será más tranquilo. La llegada de la Luna a Tauro favorecerá la calma, el descanso y la búsqueda de estabilidad.

9 y 10 de julio: Luna en Tauro

Serán dos jornadas propicias para enfocarse en el bienestar, disfrutar de los pequeños momentos y fortalecer la seguridad personal. También pueden aparecer oportunidades para ordenar las finanzas o planificar gastos.

11 y 12 de julio: Luna en Géminis

La comunicación cobrará protagonismo. Estos días serán favorables para estudiar, escribir, resolver trámites, tener conversaciones importantes o reencontrarse con familiares y amigos.

13 de julio: Luna en Cáncer

Con la Luna en su propio signo, las emociones estarán más presentes. Será un buen momento para compartir tiempo con los seres queridos, disfrutar del hogar y prestar atención a las necesidades afectivas.

14 de julio: Luna nueva en Cáncer

El 14 de julio llegará uno de los eventos más importantes de la primera mitad del mes: la Luna nueva en Cáncer. Esta fase representa una oportunidad para iniciar una nueva etapa, especialmente en temas relacionados con las emociones, la familia y el hogar.

Además, al coincidir con la presencia de Mercurio, este momento favorecerá el diálogo, las reconciliaciones y la posibilidad de expresar sentimientos que hasta ahora habían permanecido guardados.

Además de los cambios en las fases lunares, la primera mitad de julio también estará marcada por un movimiento planetario que, según la astrología, influirá en la energía del mes y acompañará los principales eventos del calendario lunar.

El 9 de julio, Venus dejará Leo para ingresar en Virgo. Este tránsito llevará la atención hacia un plano más práctico, tanto en el amor como en los vínculos y las finanzas. Durante este período, las acciones tendrán más peso que las palabras y las muestras de afecto se reflejarán, sobre todo, en los pequeños gestos cotidianos.