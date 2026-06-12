La NASA difundió nuevas fotos de la Luna y publicará más de 11.500 archivos de la misión Artemis II

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) anunció que publicará un archivo de más de 11.500 imágenes y videos registrados durante el viaje que realizó Artemis II, la última misión tripulada que orbitó la Luna.

Además, anticiparon detalles sobre el siguiente paso del programa, Artemis III, que promete llevar astronautas a la superficie lunar.

El material recopilado por la tripulación de Artemis II surgió de las actividades efectuadas tras el vuelo orbital de la Luna.

Una de las imágenes de la Luna captadas por la misión Artemis II.

La NASA difundirá todo el material obtenido durante la misión para permitir el análisis de la superficie lunar, la observación de la Tierra desde posiciones de espacio profundo y la evaluación del comportamiento humano en entornos situados más allá de la órbita baja terrestre.

Asimismo, la agencia espacial estadounidense ratificó que la base de datos incluirá más de 100 archivos de audio registrados durante las actividades de investigación de la tripulación, los cuales estarán acompañados por sus transcripciones escritas.

Toda esta información se publicará en el Planetary Data System, la plataforma dedicada a la preservación de datos de exploraciones planetarias.

Los archivos de Artemis II pasaron por un proceso de conversión a formatos de acceso universal y la carga de metadatos detallados. Con estas acciones, la NASA busca que el contenido no quede limitado a un registro de valor histórico, sino que funcione como una herramienta de consulta científica precisa para investigadores internacionales.

La mayoría de las imágenes y videos fueron registrados durante la fase de mayor proximidad a la superficie lunar en la nave Orion. Los astronautas realizaron observaciones en un lapso continuo de casi siete horas.

Los especialistas proyectan que el procesamiento de estas imágenes y registros permita identificar fenómenos como destellos por impactos de meteoroides, variaciones cromáticas en el regolito, fallas geológicas, crestas y otras formaciones de la corteza lunar.

La metodología empleada en estas observaciones se detallará en un informe adjunto para optimizar los planes de vuelo subsiguientes.

Investigación sobre la salud de los astronautas

El retorno de Artemis II dio inicio al procesamiento de datos sobre la salud de los tripulantes. Las áreas de estudio abarcan el rendimiento físico, el control psicomotor, la agudeza visual, las variaciones en la presión arterial, el comportamiento del ritmo cardíaco y las modificaciones en el sistema inmunológico frente a las condiciones del espacio profundo.

Una de las investigaciones utilizó dispositivos microfluídicos conocidos como "chips de órganos", los cuales contienen células de los propios astronautas. Estas muestras, que estuvieron expuestas a factores de radiación cósmica y microgravedad a bordo de Orion, son analizadas en comparación con muestras de control idénticas tomadas en la Tierra.

Los resultados de estas evaluaciones médicas buscan establecer parámetros claros sobre la respuesta del organismo fuera de la protección de la magnetosfera terrestre. Los datos obtenidos son indispensables para el diseño de contramedidas médicas y la planificación de trayectorias de larga duración hacia destinos como el planeta Marte.

La cara oculta de la Luna, captada por los astronautas de Artemis II.

La próxima misión: Artemis III

La NASA confirmó los nombres de los tripulantes que formarán parte de la misión Artemis III. El rol de comandante será para Randy Bresnik, mientras que Luca Parmitano, integrante de la Agencia Espacial Europea (ESA), se desempeñará como piloto.

Los puestos de especialistas de misión fueron asignados a Andre Douglas y Frank Rubio, con Bob Hines designado como tripulante alterno.

El lanzamiento se programó para el año 2027 desde el Centro Espacial Kennedy, ubicado en Florida, utilizando el sistema de lanzamiento espacial Space Launch System (SLS) junto a la cápsula Orion.

El objetivo de Artemis III será evaluar las maniobras de encuentro y acoplamiento en órbita baja terrestre. Los ejercicios validarán la compatibilidad de la nave Orion con los sistemas de alunizaje de las firmas proveedoras.

La empresa Blue Origin se encuentra desarrollando una variante de su plataforma Blue Moon, mientras que SpaceX trabaja en una adaptación de su sistema Starship.

La secuencia de la misión establece que el prototipo de Blue Origin se posicionará primero en órbita terrestre. Después, la cápsula Orion se acoplará a dicho vehículo durante un período estimado de dos días para realizar evaluaciones de sistemas integrados y transferencias tecnológicas.

Una vez concluida esa fase, Orion se dividirá para esperar el arribo del prototipo de SpaceX, repitiendo el procedimiento de acoplamiento por un lapso aproximado de 24 horas.

Finalizados los ensayos con ambas plataformas, la cápsula iniciará el retorno para efectuar un amerizaje en el océano Pacífico, coordinado junto a la Marina de los Estados Unidos.

La ventana temporal prevista para la totalidad de la misión Artemis III se estima en dos semanas, sujeta a modificaciones según el desempeño real de los vectores de lanzamiento y los sistemas mecánicos de conexión. Este paso busca mitigar los riesgos operativos antes de proceder al envío de personal hacia el Polo Sur de la Luna en la posterior misión Artemis IV.