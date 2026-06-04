La NASA abandonó una misión en Marte tras seis meses sin contacto con la nave

Tras mantenerse once años en órbita alrededor de Marte, la primera misión de la NASA dedicada a observar la atmósfera del planeta y su evolución, la MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile Evolution), finalizó su intervención luego de perder contacto con la Tierra por un período de seis meses, según informó el organismo estadounidense.

El comunicado oficial indicó que la última señal que se recibió de la nave fue el pasado 6 de diciembre, cuando experimentó una pérdida de contacto inesperada tras pasar por detrás del planeta desde el punto de observación de la Tierra, tras lo cual se determinó que estaba en un "estado irrecuperable".

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Según se informó, la telemetría de MAVEN previa a su paso por detrás de Marte mostraba que todos los subsistemas funcionaban con normalidad, pero después de su salida, la Red del Espacio Profundo (DSN) de la NASA no detectó ninguna señal.

Un breve fragmento de datos de telemetría precisó que la nave se encontraba en modo seguro y giraba a una velocidad inusualmente alta al salir de detrás de Marte, lo que sugería una alteración en su trayectoria orbital.

Baterías agotadas

En tanto, el comité de revisión concluyó que, debido a esta rotación, las baterías de la nave se agotaron, provocando la pérdida de energía del sistema de comunicaciones y dejando a MAVEN en un "estado irrecuperable".

"La información científica que nos ha proporcionado MAVEN es fundamental para determinar qué tipo de medidas de protección radiológica y seguridad debemos adoptar antes de enviar humanos a Marte", explicó Louise Prockter, directora de la División de Ciencias Planetarias de la sede de la NASA en Washington.

Aportes de MAVEN

Lanzada en noviembre de 2013, la misión MAVEN exploró la atmósfera superior, ionosfera e interacciones con el Sol del planeta rojo para estudiar la pérdida de la atmósfera marciana en el espacio.

Comprender esta pérdida permite a los científicos obtener información sobre la historia de la atmósfera y el clima del planeta, la presencia de agua líquida y la habitabilidad planetaria.

"La misión MAVEN ha impulsado significativamente nuestra comprensión de la atmósfera y la evolución marcianas. Este conjunto de datos ha tenido un impacto enorme en el campo", afirmó Shannon Curry, investigadora principal de MAVEN e integrante.

Uno de los primeros hallazgos importantes de MAVEN fue que la erosión de la atmósfera de Marte aumenta significativamente durante las tormentas solares.

El equipo estudió cómo el viento solar, un flujo continuo de partículas cargadas provenientes del Sol y las tormentas solares erosionan constantemente la atmósfera marciana, así como el papel fundamental que desempeñó este proceso en la transformación del clima marciano, pasando de ser un mundo potencialmente habitable al planeta frío y árido que conocemos hoy.

La misión MAVEN logró avances sin precedentes en nuestra comprensión de cómo el Sol y el clima espacial afectan a Marte, ya que fue la única nave espacial capaz de medir simultáneamente tanto la actividad solar como la respuesta atmosférica marciana.

Auroras marcianas

La misión, además, descubrió varios tipos de auroras que se producen cuando partículas energéticas impactan contra la atmósfera, bombardeando los gases y haciéndolos brillar. El equipo de MAVEN demostró que los protones crean nuevos tipos de auroras en Marte.

La atmósfera de Marte se dispersa en el espacio

Para comprender mejor cómo Marte perdió la mayor parte de su atmósfera, la sonda MAVEN midió por primera vez la pulverización atmosférica en un planeta. El equipo lo logró observando el argón, un gas noble que rara vez reacciona con otros componentes de la atmósfera marciana.

Además de su labor científica, la nave espacial MAVEN desempeñó un papel fundamental en la Red de Retransmisión de Marte de la NASA , transmitiendo datos desde los rovers marcianos a la Tierra. Además, ostenta el récord de mayor cantidad de datos transmitidos desde otro planeta en un solo día.