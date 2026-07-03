Júpiter ingresó en Leo: los 4 que signos iniciarán una historia de amor en estos días

El ingreso de Júpiter en Leo, que empezó el 29 de junio, marca el inicio de un período con fuertes movimientos para varios signos del zodíaco. Según expertos en astrología, este tránsito favorecerá especialmente a cuatro de ellos, que podrían iniciar una historia de amor.

Júpiter es conocido como el planeta de la expansión, las oportunidades y el crecimiento. Su ingreso a este signo, relacionado con la confianza, el romance, la creatividad y la expresión personal, impulsa a muchos a mostrarse tal como son y a abrirse a nuevas experiencias.

Este tránsito durará cerca de un año y tiene un valor especial, ya que Júpiter no recorría Leo desde hacía unos 12 años. Durante este período, la energía favorece la confianza en uno mismo y la búsqueda de aquello que genera felicidad, tanto en el amor como en otros aspectos de la vida.

Para la astrología, es una etapa propicia para animarse a dar el primer paso, expresar los sentimientos y apostar por nuevos vínculos.

No obstante, la recomendación es evitar los excesos, el orgullo o la necesidad de llamar demasiado la atención, ya que esas actitudes podrían jugar en contra de las oportunidades que trae este tránsito.

Los 4 signos que podrían iniciar una historia de amor con Júpiter en Leo

Géminis

Con Júpiter en Leo, Géminis atraviesa un período que favorece las nuevas conexiones. Una conversación casual, un mensaje inesperado o un encuentro que parecía no tener importancia podría convertirse en el comienzo de una historia de amor.

Este tránsito también ayuda a dejar de lado las dudas y a expresar con mayor claridad lo que siente. Para quienes están solteros, las oportunidades de conocer a alguien aumentan. En pareja, la comunicación puede fortalecer el vínculo y abrir una nueva etapa.

Leo

El ingreso de Júpiter en su propio signo convierte a Leo en uno de los grandes beneficiados de este ciclo. Su magnetismo crece y resulta más fácil atraer personas con intereses e intenciones similares, lo que aumenta las posibilidades de iniciar una relación.

Además, esta energía invita a confiar más en uno mismo y a animarse a dar el primer paso. Si deja atrás los miedos y se muestra con autenticidad, el amor podría aparecer cuando menos lo espere.

Ingresó Júpiter a Leo y favorecerá el inicio de un amor en cuatro signos del zodiaco

Sagitario

Júpiter, regente de Sagitario, encuentra en Leo un signo de fuego con el que comparte una energía compatible. Esa combinación impulsa el entusiasmo, las ganas de conocer gente nueva y la apertura a vivir experiencias diferentes.

Para este signo, los próximos meses pueden traer un romance que nazca durante un viaje, una salida o una actividad social. La clave estará en mantenerse abierto a las oportunidades y no dejar pasar los encuentros que surjan de manera espontánea.

Acuario

Aunque Júpiter en Leo se ubica frente a Acuario dentro del zodíaco, este tránsito pone el foco en los vínculos y las relaciones importantes. Por eso, muchas personas de este signo podrían conocer a alguien que cambie su forma de vivir el amor.

Será un período para abrirse al compromiso sin perder la independencia. Si deja de lado la necesidad de controlar cada situación, Acuario tendrá más posibilidades de construir una relación basada en la confianza, el respeto y los proyectos compartidos.