Luna nueva de marzo: seis signos del zodiaco vivirán intensos cambios emocionales

El próximo 18 de marzo de 2026 tendrá lugar un evento clave dentro del calendario astrológico: la Luna nueva en Piscis, un fenómeno que marca el cierre de una etapa especialmente movilizante y abre un período muy emocional antes del inicio de un nuevo ciclo zodiacal.

Este momento resulta significativo porque se produce justo antes de que el Sol ingrese en Aries, lo que da comienzo a un nuevo año astrológico. En ese sentido, la energía disponible durante estos días invita a hacer un balance interno, procesar lo vivido y soltar aquello que ya no tiene lugar en la nueva etapa.

En términos generales, la Luna nueva representa un punto de inicio. Es un período asociado a los comienzos, pero también a la introspección, la siembra de intenciones y la conexión con el mundo emocional. En el signo de Piscis, esta influencia se potencia, ya que se trata de una energía vinculada a la sensibilidad, la intuición y los procesos internos profundos.

Luna nueva en Piscis de marzo: los signos que vivirán los cambios más intensos

Aries

La Luna nueva llega como una antesala de su temporada y plantea la necesidad de cerrar etapas. Podrían surgir emociones vinculadas a situaciones del pasado que requieren una resolución definitiva. Es un momento propicio para tomar decisiones postergadas y dejar atrás aquello que ya no encaja en el nuevo ciclo.

Géminis

Este signo podría experimentar una mayor sensibilidad de lo habitual. La energía de Piscis lo invita a salir del plano racional para conectar con lo emocional. Aunque al principio pueda aparecer cierta confusión, el proceso apunta a generar mayor profundidad y comprensión interna.

Cáncer

La influencia resulta especialmente intensa, ya que se trata de un signo afín a la energía pisciana. Podrían activarse recuerdos, vínculos o situaciones familiares que generen una fuerte carga emocional. Sin embargo, estos movimientos no necesariamente son negativos, sino que funcionan como instancias de revisión y crecimiento.

Virgo

Al tratarse de su signo opuesto, el impacto se manifiesta principalmente en el ámbito de las relaciones. Podrían surgir revelaciones o cambios de perspectiva sobre vínculos importantes. La dificultad radica en que las respuestas no serán racionales, sino emocionales, lo que puede generar cierta incomodidad.

La Luna nueva llegará el miércoles 18 de marzo y promete ser movilizante a nivel emocional, según el horóscopo.

Escorpio

El tránsito activa su mundo emocional más profundo. Es un período que puede traer claridad, aunque a través de procesos intensos. Pueden surgir conclusiones importantes que modifiquen su forma de ver una relación o una situación personal.

Piscis

Como protagonista de esta Luna nueva, este signo atraviesa un momento de reinicio emocional. Puede haber una mezcla de sensaciones, desde claridad hasta confusión, pero todas forman parte de un mismo proceso de cierre y comienzo. Es una etapa de transformación que marca el inicio de un nuevo camino interno.