Menú
Seguinos
en vivo
Lunes, 29 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
FIN DE LA SOLTERÍA

Romance inesperado: los 5 signos que encontrarán el amor durante Mercurio retrógrado

Aunque este fenómeno suele asociarse con malos entendidos y reencuentros con personas del pasado, también puede abrir la puerta a nuevas conexiones y vínculos con gran potencial.

MBurczynsky
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Mercurio retrógrado suele despertar preocupación por los problemas de comunicación, los retrasos y los reencuentros con personas del pasado. Sin embargo, desde la astrología también se considera un período de revisión emocional que puede abrir nuevas puertas en el plano afectivo.

Durante este tránsito, algunos signos del zodiaco tendrán la posibilidad de conocer a alguien especial, fortalecer vínculos existentes o iniciar romances que, aunque inesperados, podrían marcar un antes y un después en su vida sentimental

Para aquellos que estén en la búsqueda de pareja y nuevos caminos, en esta oportunidad, Mercurio retrógrado comenzó este 29 de junio y se extenderá hasta el 23 de julio

Un encuentro casual podría convertirse en el inicio de una historia de amor durante la influencia de Mercurio retrógrado, según la astrología.

Un encuentro casual podría convertirse en el inicio de una historia de amor durante la influencia de Mercurio retrógrado, según la astrología.

Los signos del zodiaco que encontraran el amor en Mercurio Retrogrado 

1. Libra

Durante Mercurio retrógrado, tendrá la oportunidad de conectar con personas que comparten sus mismos valores e intereses. Conversaciones casuales podrían transformarse en el inicio de una relación mucho más profunda de lo imaginado.

Si deja de lado la necesidad de que todo sea perfecto desde el primer momento, descubrirá que el amor puede aparecer en los lugares más inesperados. La clave estará en mostrarse auténtico y confiar en su intuición.

&nbsp;Libra podría descubrir que el amor aparece cuando menos lo espera.
 Libra podría descubrir que el amor aparece cuando menos lo espera.

2. Cáncer

La sensibilidad de Cáncer será una de sus mayores fortalezas durante este período. Una amistad, un reencuentro o incluso una conversación pendiente podrían convertirse en el comienzo de una historia muy especial.

Será un momento ideal para dejar atrás viejos miedos y abrir espacio a nuevas emociones. Si se anima a expresar lo que siente, las posibilidades de construir un vínculo genuino aumentarán considerablemente.

&nbsp;Cáncer encontrará oportunidades para abrir nuevamente su corazón.
 Cáncer encontrará oportunidades para abrir nuevamente su corazón.

3. Tauro

Podría sorprenderse al descubrir que una persona que siempre estuvo cerca comienza a ocupar un lugar diferente en su vida. Mercurio retrógrado favorecerá las conversaciones sinceras y los sentimientos que permanecían ocultos.

La paciencia será fundamental para que todo fluya naturalmente. No será necesario apresurar los tiempos, ya que la conexión crecerá de manera sólida.

&nbsp;Tauro vivirá encuentros que podrían cambiar su presente sentimental.
 Tauro vivirá encuentros que podrían cambiar su presente sentimental.

4. Piscis

La energía de este tránsito potenciará la intuición de Piscis y lo llevará a conocer personas con quienes sentirá una conexión inmediata. Será un período de mucha sensibilidad y apertura emocional.

También será una excelente oportunidad para dejar atrás experiencias que todavía condicionaban su vida afectiva y animarse a escribir un nuevo capítulo.

&nbsp;Piscis tendrá grandes posibilidades de iniciar una historia diferente.
 Piscis tendrá grandes posibilidades de iniciar una historia diferente.

5. Virgo

Aunque Mercurio retrógrado suele desafiar especialmente a Virgo, esta vez también traerá oportunidades en el plano sentimental. Una conversación pendiente o un encuentro inesperado podría cambiar por completo su panorama amoroso.

Si deja de analizar cada detalle y se permite disfrutar el momento, descubrirá que algunas de las mejores historias nacen cuando menos se planifican.

&nbsp;Virgo aprenderá que el amor también puede surgir fuera de sus planes.
 Virgo aprenderá que el amor también puede surgir fuera de sus planes.
Esta nota habla de:
1
Quién se va de "Gran Hermano: Generación Dorada" este lunes 29 de junio, según las encuestas
FARÁNDULA

Quién se va de "Gran Hermano: Generación Dorada" este lunes 29 de junio, según las encuestas

2
Se supo cómo se enteró Federica Pais de la muerte de su hermana Ernestina: "Estaba preparándose..."
IMPACTANTE

Se supo cómo se enteró Federica Pais de la muerte de su hermana Ernestina: "Estaba preparándose..."

3
La muerte de Ernestina Pais: revelan un emotivo detalle del momento en que fue hallada tras el accidente
FARÁNDULA

La muerte de Ernestina Pais: revelan un emotivo detalle del momento en que fue hallada tras el accidente

4
Manu Urcera reveló qué lo enamoró de Nicole Neumann y descolocó a todos: "Te levantás a la mañana y..."
FARÁNDULA

Manu Urcera reveló qué lo enamoró de Nicole Neumann y descolocó a todos: "Te levantás a la mañana y..."

5
El explosivo descargo de Nico Occhiato luego de que una mujer irrumpiera en su casa en Miami: "Esto ya pasa cualquier límite..."
POR LA RED

El explosivo descargo de Nico Occhiato luego de que una mujer irrumpiera en su casa en Miami: "Esto ya pasa cualquier límite..."

Últimas noticias de Horóscopo