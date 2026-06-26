Se viene Mercurio retrógrado y estos son los 4 signos más afectados: ¿Cómo impactará?

El cosmos registrará un cambio en la energía general durante las próximas semanas. El 29 de junio comenzará el segundo Mercurio retrogrado del año con el planeta de la mente posicionado íntegramente en Cáncer, el signo de Agua que representa el hogar, la familia, las raíces y la memoria colectiva.

El tránsito se iniciará junto a Júpiter, que recorre sus últimos tramos en la misma constelación. La alineación potenciará las vivencias del último año, reflotando nostalgias y asuntos familiares que permanecían latentes desde el 12 de junio, fecha en que comenzó la fase de sombra pre-retrógrada a los 16° de la constelación.

Qué signos sentirán más el impacto de Mercurio retrógrado

El fenómeno astronómico se estacionará a los 26° de Cáncer en simultáneo con la Luna llena en Capricornio, marcando la etapa de mayor intensidad diagnóstica. El proceso registrará una jornada de claridad el 13 de julio mediante el fenómeno denominado Mercurio cazimi, momento en que el astro se ubicará en el corazón del Sol a los 20°. El panorama registrará una estabilización el 24 de julio cuando recupere su marcha directa a los 16°, aunque la sombra post-retrógrada se proyectará hasta el 6 de agosto.

El fenómeno de Mercurio cazimi marcará el punto de mayor claridad mental durante el tránsito en julio.

Cáncer

El movimiento ocurre en el propio signo, obligando a revisar la historia personal y los vínculos familiares directos. El período propicia el retorno de situaciones del pasado para alcanzar un cierre definitivo. La cercanía de Júpiter antes de su mudanza a Leo facilitará la reconfiguración de la confianza individual, por lo que se recomienda evitar determinaciones apresuradas.

Capricornio

La retrogradación se posiciona en el signo opuesto, trasladando el foco de atención hacia los contratos, las parejas y las asociaciones comerciales. Las dificultades de comunicación que permanecían archivadas saldrán a la superficie. No es una etapa recomendada para firmar documentos financieros ni tomar resoluciones definitivas sobre rupturas o alianzas.

Aries

El tránsito afecta de forma directa el sector del hogar y el núcleo familiar básico. La configuración reactivará debates pendientes con seres queridos y memorias de la infancia. La sensibilidad general estará exacerbada, lo que se traducirá en jornadas de marcada irritabilidad o inseguridad aparente frente a decisiones cotidianas.

Libra

El área profesional y el desarrollo laboral recibirán el impacto directo con demoras en proyectos estratégicos. Existirán modificaciones de rumbo en conversaciones con superiores o clientes de riesgo. La tensión obligará a balancear las demandas de la vida privada con las ambiciones públicas del individuo.

Las constelaciones restantes también deberán adaptar sus rutinas financieras, laborales y comunicativas ante el cambio de marcha planetario.

El efecto de Mercurio en el resto del horóscopo

El movimiento planetario modificará también las rutinas y las estructuras del resto de las constelaciones del zodíaco, aunque con una intensidad menor en la escala de afectación general.

Tauro

El fenómeno se ubica en el casillero de la comunicación directa. Pueden registrarse malentendidos en correos electrónicos, mensajes de texto y transportes cortos, afectando además el trato con hermanos o vecinos. La fecha resulta ideal para ordenar archivos pendientes y reestructurar estudios en curso.

Géminis

El planeta regente inicia su retroceso afectando el presupuesto y la administración de los recursos económicos. El escenario exige revisar las tarifas profesionales y evitar gastos impulsivos o compras de gran volumen. La estabilidad financiera retornará recién después del 6 de agosto.

Leo

Las semanas iniciales presentarán un ritmo lento en el plano de las acciones directas. El arte y el descanso funcionarán como canales de descompresión. El 30 de junio, el ingreso de Júpiter en este signo tras 12 años de ausencia iniciará un ciclo de expansión personal que compensará las trabas previas.

Virgo

El retroceso del regente afectará los proyectos colectivos y las redes de amistad. Aparecerán replanteos profundos sobre la continuidad en determinados grupos humanos. El período servirá para identificar qué vínculos se sostienen por compromiso y cuáles conservan una afinidad real.

Escorpio

Las complicaciones se trasladarán a los planes de viajes extensos, estudios superiores y los sistemas de creencias. El tránsito propone una auditoría interna sobre las filosofías de vida que quedaron obsoletas, abriendo la puerta a nuevas perspectivas intelectuales.

Sagitario

La revisión legal se concentrará en los recursos compartidos, herencias, deudas y contratos vigentes. Aquellos elementos que permanecían ocultos bajo la superficie saldrán a la luz, permitiendo establecer límites claros en las negociaciones, aunque sin firmar nuevos convenios definitivos.

Acuario

El tránsito afectará las rutinas laborales y el cuidado de la salud física. El escenario obligará a reducir la velocidad y reorganizar la distribución del tiempo diario. Reaparecerán cuadros médicos postergados que demandarán atención especializada y descanso preventivo.

Piscis

La energía afectará los proyectos personales y la expresión creativa. Retornarán planes de diseño que habían sido abandonados en meses anteriores. En el plano afectivo, la reaparición de personas vinculadas al pasado sentimental requerirá cautela antes de emitir respuestas apresuradas.