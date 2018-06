Mientras se espera la secuencia de datos sobre el segundo trimestre del año, el INDEC publicó ayer el informe de la distribución del ingreso para los tres primeros meses del 2018, que arrojó malas noticias para los argentinos. Según las cifras oficiales, la desigualdad aumentó comparada con el mismo período del 2017.

Pasó de 0,437 a 0,440. La cifra es además alarmante dado que no sólo se cortó una racha de mejoras, sino que subió con fuerza respecto del último trimestre del año pasado, cuando había medido 0,417. Eso último se explicaría, según suelen recalcar los especialistas, por la influencia del aguinaldo

Según el coeficiente de Gini, la tendencia a la baja (hacia el 0) implica una mejora hacia la igualdad, mientras que los aumentos marcan retrocesos en la distribución. El ingreso promedio per cápita de la población alcanzó los 10.381 pesos mensuales. Entre los datos revelados por el informe, se destaca que el 60% de los asalariados y el 40% de los hogares no llegaba a cubrir el costo de la canasta básica en el primer trimestre del año. Es decir, cuatro de cada diez trabajadores no lograban superar el umbral de la pobreza, pese a tener un ingreso salarial.

Según las escalas de ingreso individual, seis de cada diez asalariados, más de 8,3 millones de personas, tenían ingresos mensuales de entre 15.000 y 16.200 pesos, mientras la Canasta Básica Total tenía en marzo pasado un costo de 17.867 pesos. De acuerdo con esas cifras, alrededor de 899.280 hogares tenían ingresos entre 16.000 y 20.000 pesos, y llegaban parcialmente a cubrir el costo de la canasta que define el nivel de pobreza.

En el primer trimestre del año pasado el ingreso promedio para los asalariados era de 12.019 pesos, por lo que se produjo una mejora del 27,9%, mientras que el ingreso total de los hogares era de 13.876 pesos, por lo que se registró un aumento interanual del 32%.Una vez más, las estadísticas marcan que las mujeres muestran mayor dificultad para alcanzar los niveles de ingreso promedio, lo que demuestra la diferencia que se suele mencionar a la hora de acceder a ascensos, promociones y cargos jerárquicos dentro de las empresas argentinas.