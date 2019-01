El dólar subió este miércoles cuatro centavos hasta los $38,576 para el público y a $ 37,56 para el inversor mayorista, es decir unos 3 centavos por sobre el cierre de ayer, pese a que el Banco Central repitió su intervención en el mercado de cambios con una subasta de US$ 50 millones.



De esta manera, la entidad volvió a efectuar una subasta de divisas, la séptima del mes, totalizando en lo que va del año compras por US$ 290 millones.



Durante la jornada, el mayorista operó en mínimos de $ 37,50 y máximo de $ 37,62, márgenes que ubicaron al dólar durante toda la operatoria por debajo del límite inferior de la zona de no intervención oficial



El volumen negociado en el segmento de contado llegó a los US$ 669 millones y en futuros MAE se negociaron US$ 61 millones.



Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, analizó al cierre de la jornada que el poco movimiento de la divisa se debe a que "a estos precios el exportador cerealero redujo sus liquidaciones a solo US$ 60 millones diarios, espera mejor momento, lo que ayuda a que no descienda más la cotización".



"Sólo se ven ingresos de la divisa provenientes de operaciones de fondos e inversores particulares, tanto nacionales como extranjeros, que aprovechan la alta tasa de interés en pesos que lentamente sigue bajando", explicó.



Precisamente, en la licitación de Leliq por parte del BCRA, durante esta jornada vencían 164.094 millones y la entidad adjudicó 155.757 millones; al 56,872 %, la tasa promedio.



En el mercado de futuros de Rosario, Rofex, se operaron US$ 1.189 millones, de los cuales más del 40 % se pactó en los plazos de enero y febrero, operándose sobre el final a $ 37,96 y $ 39,23 con tasas del 48,59 % y 45,08 % respectivamente. Los plazos mostraron leves bajas.