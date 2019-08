Repartidores de las aplicaciones de envíos y delivery Rappi, Glovo y PedidosYa trabajan "de manera clandestina", sin las mochilas ni los elementos distintivos de esas plataformas para eludir los controles de la Policía de la Ciudad ordenados por un fallo que exige el decomiso de los productos que transportan, señalaron representantes gremiales.

Julio Olivero, trabajador de Rappi y miembro fundador de App Sindical, una asociación gremial creada por los trabajadores de plataformas, confirmó que "se está trabajando de manera clandestina por temor a la persecución policial y al fallo que ordena que les decomisen la mercadería".

Olivero indicó que "los repartidores están circulando 'de civil' y con mochilas particulares para no tener ninguna señal que haga que la policía los detenga y además de los decomisos les imponga multas".

"No somos delincuentes para que nos tengamos que ocultar, queremos ejercer nuestro derecho a trabajar y ya nos van quitando tres días de ingresos más lo que suceda a partir del lunes", agregó.

Matías, trabajador de Rappi, Glovo y PedidosYa, es delegado en el barrio porteño de Núñez de App Sindical y dijo : "Hoy ya me detuvieron tres veces en distintos controles, en el primero no me sacaron nada porque venía vacío, en el segundo tenía un envío de sushi pero mentí que era para consumo personal y me dejaron seguir, y el en tercero que venía con un envío de Carrefour me quisieron decomisar y como los empecé a filmar con el celular diciendo que los iba a denunciar por robo me permitieron seguir".

Voceros de la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (ASSIM) confirmaron que, a pesar de la decisión judicial, "las empresas hoy los mandan trabajar igual y dicen que el funcionamiento es normal".

La Policía está obligada a identificar a los repartidores, controlar que tengan el casco puesto, utilicen chaleco refractario, la caja fija a la motocicleta o bicicleta y contar con libreta sanitaria.

De lo contrario, "se decomisa la caja y la mercadería y se los deja ir", señalaron fuentes de la fuerza.

ASSIM celebró el fallo, dijeron las fuentes, "porque pone a estas plataformas en sintonía con la ley, ya que niegan la relación laboral, los tienen como monotributistas, no tienen ART, aguinaldo ni vacaciones pagas", dijeron esta noche a esta agencia.