Luego de un complejo e intenso procedimiento de selección, el Ministerio de Defensa eligió a la empresa española Igeotest Geociencies para que realice la búsqueda del submarino ARA San Juan, a 196 días de su desaparición. La decisión fue tomada con el apoyo de en una comisión técnica integrada por oficiales de la Armada Argentina, quienes recomendaron a la citada firma.



Tras conocerse la noticia, de inmediato familiares de los 44 tripulantes indicaron: "Esta situación nos genera, a los familiares que nos preocupamos y ocupamos de esto, muchas dudas y preocupaciones, para lo que necesitamos explicaciones y acciones urgentes del Ministerio de Defensa".



Vale aclarar que la empresa a la que solo se le contratará el sistema AUV (vehículo submarino autónomo) por un monto total de u$s 3.700.000 millones no posee habilitada esta tecnología hasta el próximo noviembre. Mientras que tampoco contaría con experiencia en la utilización de robots submarinos, según indica el pliego de licitación.



"La propia empresa declaró que no tiene AUV hasta noviembre y que no cuenta con experiencia", aseguró a TN.com.ar, Luis Tagliapietra, padre del submarinista Alejandro, y abogado querellante en la causa que investiga la desaparición de la nave y que está a cargo de la jueza, Marta Yáñez.



Según el citado medio el pliego, publicado en el sitio comprar.gob.ar, detalla que la cartera que conduce Oscar Aguad decidió no contratar ningún barco de los ofrecidos. Situación que también generó dudas entre los familiares ya que Tagliapietra sostuvo que: "El renglón uno (las embarcaciones) no se preadjudicó a nadie, por lo que técnicamente no hay embarcación para ir a buscarlos, excepto que utilicen alguna de la Armada".



Por último, se supo que el Ministerio de Defensa será el encargado de la provisión del buque a bordo, sería una nave llamada Austral, la cual llevará el sofisticado equipamiento submarino, además del personal técnico idóneo para conducirlo e interpretar los resultados obtenidos.



Igeotest, ganadora del Premio Innovación a la Exportación

En tanto, la Comisión Bicameral Investigadora sobre la desaparición, búsqueda y operaciones de rescate del submarino volverá a reunirse la semana próxima, según se informó en esta jornada oficialmente.

De esta manera, la reunión se llevará a cabo el martes 5 desde las 11 en el Salón Auditorio del Edificio Anexo del Senado de la Nación.



Durante el encuentro se recibirá el testimonio del contraalmirante retirado Guillermo Lezana, ex inspector general de la Armada, y a quien está en ese cargo en la actualidad, el contraalmirante Eduardo Pérez Bacchi.



Ambos militares ya prestaron testimonio ante la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez.

Además, según la agenda de la Bicameral, los senadores debatirán sobre los avances en la investigación.