La organización Mujeres de la Matria Latinoamericana y Libres y Diverses (MuMaLá) solicitará el jueves próximo reuniones a los ministerios de Salud de las provincias argentinas para transmitir propuestas y consultas "en el marco de la reciente aprobación y puesta en vigencia de la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)".



MuMaLá sostuvo en un comunicado que, "como organizaciones del feminismo popular y disidente que acompaña, promueve y defiende los derechos de mujeres y colectivo lgbtiq+, con extensión territorial en todo el país acercaremos las siguientes propuestas y consultas", y enumera:



- Urgente información pública sobre los protocolos diseñados para la implementación de IVE, roles del 1er, 2do y 3er nivel de salud y vigentes para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

.



- Pedido de Registro Público de Objetores de Conciencia, mecanismos eficientes de derivación de situaciones, equipos de ginecología y obstetricia sin objetores de conciencia.



- Solicitud de canales de comunicación locales para consultas, información y denuncia de obstaculizaciones en la implementación de IVE e ILE o mecanismos de articulación nacional eficientes y rápidas.



- Solicitud de estrategias para la inclusión en el acceso a IVE – ILE de varones trans y demás identidades gestantes.



- Información sobre disponibilidad y distribución de anticonceptivos en el territorio provincial garantizados por el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.

.



"Como organizaciones de la sociedad bregamos desde hace años por el cumplimiento de nuestros derechos sexuales y (no) reproductivos, en absoluta sintonía con lo dispuesto en Convenios Internacionales con rango constitucional en Argentina", agrega el comunicado de la organización .



La ley 27.610 es el fruto de la lucha y el esfuerzo de varias generaciones, su aplicación se verá enriquecida con la activa participación de la comunidad. Ejercicio que sin duda fortalecerá nuestra democracia, abundó.



Hoy más que nunca “Educación Sexual para decidir, Anticonceptivos para no abortar, Aborto Legal para no morir”, concluye MuMaLá.