Activistas de Amnistía Internacional colocaron este domingo frente al Congreso nacional 400 pequeños atados de perejil y otras hierbas utilizadas precariamente para la inducción de abortos que pueden terminar en muerte, a los que nombraron "ramos de la deshonra", destinados a los legisladores por no haber comenzado a debatir los proyectos de despenalización y legalización del aborto.



"Si se puede debatir la reforma judicial, se puede debatir la despenalización y legalización del aborto", dijo a Télam la directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Mariela Belski, en la víspera del Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro que se conmemora cada 28 de septiembre en todo el mundo desde 1990.



"Queremos dar un mensaje a nuestros legisladores de que es necesario que se debata la despenalización y legalización del aborto en la Argentina tal como lo prometió el presidente Alberto Fernández en su discurso de inicio de las sesiones ordinarias de este año, y si bien ya hay un proyecto presentado que es el de la Campaña y otro del Ejecutivo en elaboración, la decisión de ponerlo en el debate en el 2020 es política", dijo.

Integrantes de Amnistía Internacional dejaron 400 pequeños atados de perejil y otras hierbas utilizadas precariamente para la inducción de abortos. (Télam)



La activista que en la mañana de este domingo coordinó la acción en el Congreso explicó que así como se dejan ofrendas florales para homenajear a los grandes hombres y mujeres en los lugares que los representan, en este caso se trata de "ramos de la deshonra", porque "todavía hay muchas mujeres, niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestar que siguen abortando en la clandestinidad" con el riesgo que esto implica, porque los legisladores no se deciden a debatir el proyecto de aborto legal, seguro y gratuito.



La sanción de esta ley "permitiría evitar más muertes y evitar que usen estos métodos para realizar abortos porque no pueden realizarlos en clínicas privadas" y terminan recalando en "consultorios clandestinos", lo que hace que "muchas veces termine muriendo" ,añadió.



Belski cuestionó que los legisladores "tengan tiempo para debatir la reforma judicial que también genera movilizaciones multitudinarias en la calles" en tiempos de cuarentena, "pero no tienen tiempo para temas que preocupen a las mujeres que siempre somos postergadas en las prioridades de la agenda política", aun en casos como éste, donde "una postergación implica más muertes".

La activista aseguró que ni el peligro de aglomeración en las calles ni la concentración de todas las fuerzas del sistema de salud en la gestión de la pandemia son argumentos válidos para dejar de debatir el proyecto.



Respecto a evitar que la "marea verde" vuelva a ganar las calles para asegurar las medidas de aislamiento social propias del ASPO, Belski señaló que "hay un montón de cosas que se pueden hacer para que el debate se dé como corresponde" a estos tiempos de pandemia "y el movimiento feminista va a respetarlo porque lo que las activistas queremos es que la ley salga y no habría por qué violar una normativa del Gobierno que se compromete a votar un proyecto así".



Instituido a partir del V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe de 1990, el Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro se conmemora el 28 de septiembre de cada año para exigir a los gobiernos la legalización del aborto para evitar que millones de mujeres en el mundo sigan muriendo por prácticas inseguras.

Alguna de las mujeres que llevaron adelante el reclamo. (Télam)



Según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), aproximadamente un 8% de las muertes maternas se deben a abortos en condiciones de riesgo.

La Campaña por el Aborto Legal reclama que la legalización "es urgente, es prioridad y es esencial"

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito aseguró en esta jornada en un comunicado que la despenalización y legalización del aborto "es urgente, es prioridad y es esencial", en la previa al "pañuelazo" y actividades online que realizarán el próximo lunes en reclamo del tratamiento legislativo de la ley de interrupción voluntaria del embarazo.



Este lunes, que se conmemora el Día de la Lucha por la Despenalización y Legalización del aborto en América Latina y el Caribe, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y otras organizaciones reclamarán "a las y los decisores políticos que este 2020 se apruebe nuestro proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo".



"Este 2020, Sr. Presidente, Senadoras, Senadores, Diputadas y Diputados: ¡Exigimos aborto legal, seguro y gratuito ya!", aseguraron desde la Campaña en su cuenta de Twitter y agregaron que "no queremos más muertes ni cárcel por abortar, niñas torturadas ni abortos inseguros. Exigimos el reconocimiento de nuestro derecho a decidir".



"Nuestro proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, impulsado por más de 700 organizaciones de diversa índole, debe aprobarse de manera urgente. Apelamos a los poderes públicos a que esta necesidad sea una realidad y un derecho efectivo", aseveraron.

Según informaron, mañana habrá más de 100 actividades en toda la región, mientras que en Argentina se convocó a un pañuelazo de la militancia a las 18 en el canal YouTube de la Campaña.



"Las internaciones por complicaciones de abortos inseguros suman más de 49 mil anualmente, lo cual presiona aún más al sistema de salud. En la pandemia los abortos son una urgencia real que debe atenderse", informaron desde la Campaña.



"La negativa a sancionar esta ley y, la insistencia en sostener un marco jurídico que cotidianamente muestra sus limitaciones, pone en riesgo nuestra salud y nuestras vidas", indicaron.



En tanto, desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito afirmaron que hubo mayores complicaciones para acceder a la salud sexual y reproductiva durante la pandemia del coronavirus.



"En este contexto de emergencia sanitaria se profundizan los obstáculos en el acceso a la salud sexual y (no) reproductiva. Los equipos sanitarios que hoy atienden las interrupciones legales del embarazo redoblan sus esfuerzos para garantizar este derecho, pero no alcanza", concluyeron.