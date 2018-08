Por Conrado Moreno

En el marco de una suba generalizada de precios, el morrón rojo encendió las alarmas de los consumidores de todo el país cuando su valor creció más del doble por una cuestión estacional.



Crónica recorrió algunas verdulerías de la ciudad y pudo comprobar que un kilo oscila entre $140 y $190. En Córdoba hubo indignación, ya que llegó a venderse a $300. De recorrida por los barrios porteños, este diario constató un nuevo golpe al bolsillo.



Al tratarse de un producto estacional, el morrón presenta cambios en su cotización según la época del año. Pero esta vez el ajuste fue por arriba del doble. Saúl, que tiene su verdulería en el barrio de Balvanera, contó que “en el verano, el kilo salía unos $60, pero cuando pase el problema del clima, el precio no va a volver a esos números”.



“Esto pasa todos los años -agregó-. El tomate también es otro producto estacional, aunque este sí vuelve a su precio normal con el correr de las semanas. No creo que pase lo mismo con el morrón”, lamentó Saúl. Ocurre que la oferta de morrones en estos meses es menor, por lo que la unidad aumenta considerablemente su valor.



Especialistas sostienen que se debe a las heladas en las zonas de producción, sobre todo en las provincias de Tucumán, Salta y Corrientes, lo cual generó una escasez importante.



Nora, una clienta precavida, contó a Crónica su estrategia: “Compro morrón cuando está barato y lo hago en cantidad, para después trozarlo y guardarlo en el freezer”.



En otro comercio, el comprador Lucio expresó su sorpresa al ver que el kilo de morrones estaba a $150: “Volveré a comprar cuando el precio baje. Ahora no se puede”. Por último, Berta, verdulera, explicó que el cajón está a $1.800, el cual trae entre siete y nueve kilos.



“Tenemos que vender el kilo entre $140 y $160 para que nos cierren los números, pero a mí me da vergüenza vender el morrón a ese precio, es una locura”, remarcó. En Córdoba, los portales de noticias aseguran que el precio varía entre los $240 y los $280. Unas pocas verdulerías lo venden por debajo de los $200.