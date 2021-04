En el marco de la segunda ola de coronavirus, el Gobierno decidió restringir la circulación desde las 00 hasta las 6 de la mañana. En la madrugada de este jueves, el mediático Alexander Caniggia fue demorado por circular en un vehículo cuando regresaba de las grabaciones de "Masterchef Celebrity", desde Martínez hasta Hudson donde vive.

En su cuenta oficial de Instagram, el participante del reality contó a sus miles de seguidores lo que le pasó al ser detenido en un control policial. “Con mi facha no me dejan circular a las 00, volviendo de mi trabajo. Me quieren meter preso. Venía a buscarme Alejandro Cipolla”, señaló en un video que grabó en el momento que fue demorado por personal policial.

En otra historia, el hermano de Charlotte Caniggia luego dijo que ya había solucionado el conflicto con la policía. “Bueno, pana, salimos de la comisaría después de tres horas... jajaja”, le dijo Alex a un amigo que lo acompañaba. “No me da risa, veníamos de trabajar”, le respondió el joven enojado.

Más tarde, Alejandro Cipolla, el abogado del mediático, explicó más detalles de este episodio: “Fue un control en donde se mostró la documentación. Él salía de grabar (Masterchef). Yo expliqué todo por teléfono y no pasó a mayores, ya que no se estaba violando ninguna norma”. Respecto a las tres horas de demora que el mismo Alex contó en sus redes, el abogado aclaró: “No hubo demora, fue algo que contó Alex para las redes para que la gente tome conciencia de que si sale solo debe ser por motivos especiales, en el caso de él su trabajo, ya que es sumamente cuidadoso por motivo del covid”.

Cabe desacar que no es la primera vez que Caniggia tiene problemas de este estilo. En marzo del año pasado, el joven y su novia de ese momento, Macarena Herrera, quedaron bajo prisión domiciliaria después de haber sido detenidos en el peaje de Hudson por violar la cuarentena obligatoria.

No obstante, partir de este viernes habrá nuevas normas para frenar la segunda ola de contagio de coronavirus. Entre la batería de medidas anunciadas, el presidente, Alberto Fernández a través de una cadena nacional informó que las restricciones a la circulación serán entre las 20 y las 6 de la mañana.