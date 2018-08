Una escuela sanjuanina decidió sancionar a un estudiante de cuarto año por repartir preservativos y panfletos con información sobre el uso de métodos anticonceptivos a sus compañeros.

"No quiero que ninguna compañera aborte porque no se nos enseñó cómo cuidarnos", dijo el alumno de la Escuela San Martín, de la capital provincial, cuando se lo consultó sobre los motivos que lo impulsaron a entregar los profilácticos. Ademas, agregó: "Se los di a los chicos y a las chicas que están entre cuarto y sexto año. No obligué a nadie a recibirlo, simplemente se los ofrecí y ellos aceptaron". El chico, cuya identidad se mantiene en reserva, fue abordado por el vicedirector del colegio y por un policía, mientras repartía los preservativos, ante quienes explicó sus motivos para llevar su propia campaña de concientización. Los directivos, en tanto, optaron por incautarle la caja de profilácticos.

Las autoridades de la Escuela San Martín decidieron amonestar al chico que asiste al turno vespertino y, posteriormente, defendieron su postura. "Nunca pensé que les iba a molestar tanto lo que hice. La entrega fue para ayudar a que las chicas no tomen la mala decisión de abortar", sostuvo el estudiante.



Ley de Educación Sexual

La Ley Nacional 26.150 de Educación Sexual fue sancionada el 4 de octubre de 2006 y promulgada el 23 de octubre de ese mismo año. Sin embargo, aún existen provincias en el país que no adhirieron a ella, como el caso de San Juan. "La no adhesión no ha impedido a San Juan trabajar contenidos transversales", sostuvo el ministro de Educación provincial, Felipe de los Ríos. Al mismo tiempo, el funcionario aseguró que se trabaja para que los docentes puedan especializarse en estos temas.

La normativa establece que todos los estudiantes tienen derecho a recibir educación sexual en las instituciones educativas tanto de gestión estatal como privadas. Además, dispuso la creación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral que coordina, gestiona e implementa los diferentes contenidos de acuerdo a cada región del país.

Según la letra de la ley, educación sexual integral hace referencia a los saberes y habilidades para la toma de decisiones responsables y críticas en relación con los derechos de los niños y los adolescentes al cuidado del propio cuerpo, las relaciones interpersonales, la información y la sexualidad.