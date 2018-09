El secretario de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Martín Ocampo, aseguró este jueves que "hay un grado de organización importante" en los ataques a los autos que prestan servicios para la empresa Uber, luego de que esta madrugada aparecieran cinco vehículos incendiados en distintos barrios porteños.



"Estamos avanzando en las averiguaciones, donde hay más de 20 personas investigadas. Hay varias pistas que estamos siguiendo y va a haber novedades sobre este tema porque van a pagar lo que hicieron", dijo Ocampo a Radio Mitre y aseguró que "son organizaciones, no es gente que casualmente se junta para quemar coches".



En ese sentido, el funcionario aseveró que "se trata del delito de daños y hay que pagarlo con las consecuencias que la ley manda" y culpó por estos actos "a gente que no entiende que en democracia hay instituciones para reclamar; esta no es la manera de plantear las diferencias".



Cinco vehículos aparecieron esta madrugada incendiados en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires, en otro hecho presuntamente vinculado a los denominados "caza Uber".



Un vehículo Renault Logan fue incendiado en el barrio de Almagro, y el siniestro también afectó a otro auto, una camioneta Peugeot Partner, mientras que otras tres unidades fueron prendidas fuego en los barrios de Flores y Villa Crespo.



El ataque en Almagro ocurrido en Virrey Liniers y Don Bosco tuvo como objeto un vehículo Renault que trabaja para la empresa Cabify, y su dueña, María Carolina Roldán, una venezolana de 37 años, consideró que los agresores confundieron su auto con un coche de Uber.



"Literalmente me han dejado en la calle. Porque es mi medio de laburo, mi único medio de ingreso. ¿Y ahora qué pasa? ¿Ahora quién me mantiene a mi hija? ¿Quién paga mis gastos?", expresó a radio La Red la mujer que llegó a la Argentina hace dos años proveniente de Venezuela "por toda la situación que está pasando mi país".



"Estoy buscando trabajo, pero lo más estable que conseguí hace meses fue trabajar en Cabify, es mi medio de ingresos, estoy angustiada", lamentó la mujer.



Mientras el servicio de Cabify está autorizado por las autoridades de tránsito, Uber es una plataforma no reconocida oficialmente en la Ciudad, y decenas de vehículos que operan a través de ella sufrieron diversos ataques por parte de taxistas.



El secretario de la Federación Nacional de Conductores de Taxis, José Ibarra, instó durante esta jornada a no responsabilizar a los taxistas por estos ataques. "Nosotros también estamos preocupados, no avalamos este tipo de violencia. Sabemos que la Justicia común está señalando que esta actividad es ilegal", sostuvo el dirigente gremial.



Desde la Asociación de Taxistas de Capital aseguraron hoy en un comunicado que " Uber es un violador serial de leyes impositivas, de trabajo, las que regulan el transporte y otros ilícitos, y pretende hacerse pasar por víctima".



"Los taxistas son las verdaderas víctimas del accionar clandestino e ilegal de la empresa", aseveraron desde la organización gremial que lidera Luis Fernández.



La plataforma Uber no está habilitada en gran parte de la Argentina, sólo fue permitida en Mendoza.



Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia rechazó en un reciente fallo un planteo del Sindicato de Peones de Taxis contra 33 conductores de la plataforma a los que había denunciado por los delitos de entorpecimiento del transporte, desobediencia, competencia desleal, instigación a cometer delitos y asociación ilícita.



El máximo tribunal avaló un fallo de primera instancia que consideró que "quienes conducen vehículos para Uber desarrollan una actividad comercial lícita".