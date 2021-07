Black Widow (Viuda Negra en español), la película protagonizada por Scarlett Johansson está a punto de estrenarse y los fans del universo cinematográfico de Marvel no pueden esperar para verla.

Y si bien ahora parece inimaginable que otra actriz se ponga en la piel de Natasha Romanoff, lo cierto es que Johansson no fue la primera opción para el papel, sino su colega Emily Blunt.

La primera vez que Black Widow apareció en la saga de superhéroes fue en el año 2010, durante la secuela de Iron Man. En ese entonces el equipo de producción había intentado sumar a Blunt a sus filas, pero la actriz tuvo que rechazar la propuesta debido a que ya había firmado un contrato para protagonizar Los Viajes de Gulliver.

De todos modos, con el tiempo la actriz aseguró en una entrevista que tampoco eran de su agrado los papeles en este tipo de películas. “Generalmente, los papeles femeninos en las películas de superhéroes son desagradecidos: ella es la pobre novia mientras que los chicos van por ahí salvando el mundo”, dijo. “Me encantaría hacer una película basada en cómics o de ciencia ficción que me sorprendiera. ¡Quizás necesito ser James Bond!”.

Fue allí que surgió el nombre de Scarlett y ella no dejó pasar la oportunidad para convertirse en Black Widow.

"Me gusta mucho interpretar a Natasha, interpretar a Black Widow. Ha sido un viaje interesante, tomar un personaje y hacerlo crecer a lo largo de estos años, pelar las capas hacia atrás y poder, como se hace en la vida, crecer con esta persona”, dijo en una entrevista.

Ahora, Scarlett regresará a lo que será su última participación protagónica en una película de Marvel. Con el paso de los años, ella se encargó de que su personaje sea menos sexualizada y promete que en esta nueva entrega de la agente se muestre su lado más fuerte.

Viuda Negra, dirigida por Cate Shortland, llega a los cines el próximo 8 de julio y a Disney+ el viernes 9 de julio.

Blade Vs. Viuda Negra

El actor Stephen Dorff, que dio vida a Deacon Frost en Blade, la película de 1998 protagonizad por Wesley Snipes y basada en el personaje de Marvel, parece que no está conforme con el rumbo que tomaron las películas de los cómics. A pesar de ver sólo los adelantos, Dorff calificó al nuevo film como una "basura".

"Todavía busco los buenos proyectos porque no quiero estar en Viuda Negra. Me parece una basura. Parece un mal videojuego. Me avergüenza esa gente. ¡Me da vergüenza por Scarlett! Estoy seguro de que le pagaron cinco... siete millones de dólares, pero me da vergüenza. No quiero estar en esas películas. Realmente no quiero. Encontraré a un director novel que será el próximo Kubrick y actuaré para él", declaró en diálogo a The Independent.

Stephen Dorff interpretó a Deacon Frost en Blade

Pero sus críticas no se agotaron con la película, sino que también apuntó contra la última edición de la entrega de los premios Oscar.

"Es lo más vergonzoso que he visto nunca. Mi profesión se está convirtiendo en un gran programa de juegos. Tienes actores que no tienen ni idea de lo que están haciendo. Tienes cineastas que no tienen ni idea de lo que están haciendo. Todos estamos en estas pequeñas cajas en servicios de streaming. Televisión, cine: ahora todo es un gran grupo de contenido", subrayó.

Al contrario de lo que opina Dorff, Viuda Negra salió bien parada en las primeras críticas. "La espera ha merecido la pena", "tiene algunas de las mejores escenas de acción recientes" o "Scarlett Johansson brilla en su papel", son algunos de los comentarios que hicieron los críticos sobre la producción.

