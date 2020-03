Cientos de personas marcharon durante la tarde del lunes en Paraná por el Día Internacional de la Mujer y en un fuerte reclamo de justicia por el femicidio de Fátima Acevedo, la joven madre que estaba desaparecida desde hacía una semana al salir de la Casa de la Mujer de Paraná luego de haber denunciado por violencia de género a su ex pareja, quien está preso por el caso.

"Basta de matarnos" fue el principal lema de la marcha que recorrió desde la Plaza 1 de mayo hasta la Casa de Gobierno de Entre Ríos, que fue vallada durante el lunes a la mañana y despejada al mediodía. "Hoy (por el lunes) es un día de bronca y tristeza, esta marcha también es por el femicidio de Fátima", que hace "ver cómo estamos como sociedad y cómo terminan los casos que quedan relegados en la Justicia y organismos de seguridad", dijo a Télam Leonela Ferreyra.

Otro terrible femicidio

El cuerpo de Fátima fue encontrado el día domingo a la mañana por la división canes de los bomberos de Paraná en un pozo de esta ciudad y enterrado a 18 metros de profundidad. "A las pibas, y sin tipos de divisiones, nos desaparecen, violan, abusan y nos matan todos los días, y quienes tienen cargos de poder sólo se dan cuenta de la situación que vivimos cuando ya es tarde", concluyó la joven de 22 años.

Soraya Villareal dijo que marchó con su hija "que es adolescente y que tiene que moverse sola en la calle, porque queremos ser libres, y porque quiero que llegue a casa tranquila sin que tenga que pedirle ubicación o que la llame". "Me aterra, me da miedo que no vuelva", enfatizó, y señaló que "no pasa porque la sociedad actual es así, pasó siempre pero ahora levantamos la voz y estamos tratando de ser escuchadas".

Además, indicó que existe "demasiada impunidad en el género masculino", que se "contagia y replica modos y formas de abusos, muertes y violaciones". Julia, de 16 años, sostuvo que marchan "por la visibilización de la mujer como tal y no como un ser inferior", y reclamando "igualdad y una vida libre de violencia machista".

"Muchas veces me pregunto por qué se dice 'feliz día' si desde siempre ser mujer fue algo que nos hizo padecer injusticias y desigualdades, vivimos con miedo y convivimos con personas privilegiadas que no son capaces de cuestionarse sus privilegios", agregó.

En diálogo con Télam, pidió un "Estado que garantice seguridad porque parece que denunciar no alcanza". La marcha fue convocada por la Asamblea de Mujeres, Travestis, Lesbianas y Trans de Paraná; sindicatos; gremios; y organizaciones estudiantiles, políticas y sociales, entre otras organizaciones.