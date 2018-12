La víctima, Marina Soledad Monje, de 35 años de edad fue secuestrada, apuñalada y degollada el domingo pasado, en la zona entrerriana de Colonia Brambilla, Chajarí.



Durante la noche del lunes, una gran cantidad de personas se convocó y concentró frente al Centro Cívico de la ciudad con velas, carteles de "Ni una menos" y al grito de " Justicia por Soledad".



Luego se dirigieron por la calle Urquiza, Sarmiento, San Martín y otras calles céntricas de la ciudad hasta llegar a la Comisaría Nº 1, informó Diario El Sol.



El movimiento feminista de Chajarí estuvo presente en el final de la marcha al canto de: "Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer". Luego, gritaron: "Mujer escucha únete a la lucha", "Ni Alejandra ni Soledad, luchemos todas contra el sistema patriarcal", "Señor, señora, no sea indiferente, nos matan a las pibas en la cara de la gente" y "Sole no se murió, Sole vive en el pueblo y en las pibas que marchan hoy".



Interviene en la causa el fiscal Gustavo Confalonieri quien cree que la clave de la causa está en reconstruir los últimos pasos de Marina Soledad, la colaboración de los testigos y un posible testimonio de la pequeña hija de tres años aunque no tienen potestad para realizarle una cámara Gesell.



La marcha