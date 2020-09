Por Ana Breccia

@anabreccia

Brian Esquivel tiene 23 años y es uno de los tantos jóvenes argentinos que sueña con vivir de la música, pero no cuenta con los recursos económicos necesarios para poder producir y formarse en la industria. Gracias al Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE), ahora el santafecino cumplió con su primer meta que fue grabar un tema propio, en un estudio profesional.

En diálogo con cronica.com.ar, Brian recordó que comenzó con la música a los 15 años, cuando se fue vivir a Pehuajó, provincia de Buenos Aires. A medida que fue transitando la adolescencia, entre tantos proyectos, se propuso sacar sus propios temas musicales. Pero debido a la crisis económica que atravesaba nuestro país tres años atrás, esos proyectos se fueron derrumbando.

"Me quedé sin trabajo porque cerraron el taller donde trabajaba. Así que con 20 años volví a mi ciudad, Helvecia, dondé está mi madre y me dediqué a hacer changas para llegar a ahorrar y grabar. Pero no me alcanzaba", recordó.

.

Él invertía los 500 pesos diarios que ganaba para formarse vocalmente: "Con lo que trabajaba en un día, pagaba una hora de clase". Pero este gasto se le hacía insostenible y se vio obligado a dejar de asistir a canto porque se quedaba "sin nada", además que debía caminar 6 kilómetros para llegar a esta escuela.

Antes que bajar los brazos, Brian decidió "salir a buscar gente importante" que lo pudiera ayudar, pero se decepcionó al notar que no lo aceptaban porque "no venían ningún beneficio en mi". Siempre le decían que después lo iban a llamar, "pero después no se volvían a comunicar conmigo", lamentó.

"Hasta que llegó el IFE", insistió el joven soñador. "Fue el único ingreso libre que me permitió cumplir mi sueño", en el cual invirtió "los tres pagos" para poder grabar su primera canción. Si bien parecía ser una decisión fácil, no lo fue: "En un principio me costó, porque tenía que pensar también en la situación de mis hermanitas y mi madre".

Brian no baja los brazos y lucha por seguir cumpliendo sus sueños.

Pero su familia lo apoyó y acompañó en su emprendimiento: "Hicimos el sacrificio y acá estamos, escuchándolo", apuntó.

La única manera que hoy tiene para seguir creciendo es visibilizando sus redes sociales y su canción "Caminando en la noche" que ya se encuentra en la plataforma de videos de Youtube: "Es la única manera de que yo pueda seguir teniendo vistas seguidores y que vean productores importantes", insistió.

"Si no llego a esas personas, no sé cómo voy hacer para salir a delante. Este es mi sueño y también el de mi familia, porque con esto espero cambiar nuestro estilo de vida y salir adelante", concluyó.