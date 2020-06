Leonardo Fabián Mokfalvi, más conocido como "Renolito", protagonizó un accidente el último sábado por la tarde a 90 kilómetros de Río Gallegos.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial tomó la decisión de suspenderle la licencia tras la viralización de los videos en los que se lo ve alterado, sin cinturón y con una damajuana de vino a bordo del vehículo. Además, informó que, en caso de querer recuperarla, deberá someterse a un riguroso examen psicofísico.

Por su parte, María Sanz, la Subsecretaria de Seguridad Vial de Santa Cruz, realizó una denuncia penal contra el sujeto por la imprudencia.

Una de las imágenes de cómo quedó el camión de "Renolito" tras el accidente.

De acuerdo con lo informado, argumentó que el conductor violó la disposición 002 de la Agencia Provincial de Seguridad Vial de Santa Cruz, que obliga a llevar cadenas ante la presencia de escarcha y nieve en las rutas para evitar accidentes.

Todo esto sucede luego de que salieran a la luz las imágenes de Mokfalvi cantando enérgicamente el tema "Te voy a atornillar" de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y bailando dentro de la cabina, según afirma el medio La Opinión Austral.

La tapa de La Opinión Austral con el accidente de "Renolito".

En los videos, se lo puede ver jactándose de que "siempre, siempre" maneja "sin cadenas", porque lo hace con "cadena líquida", en referencia a la damajuana de vino que lleva como acompañante en su vehículo y que muestra con orgullo.

El hombre viajaba del norte del país y llevaba mercadería variada a la provincia de Tierra del Fuego, indicaron desde la Unidad Operativa Güer Aike, dependencia que trabajó en el lugar.

Y si bien el siniestro se registró cerca de las cuatro de la tarde, la Policía tomó conocimiento dos horas después, luego que un vecino que circulaba por la zona le avisara.

Cuando los efectivos arribaron, constataron que el camión estaba sobre uno de sus laterales, no contaba con las cadenas en las ruedas y el hombre se encontraba ileso.

Y a pesar que se negó en varias oportunidades porque no quería dejar su vehículo solo, fue trasladado al hospital de Río Gallegos de manera preventiva.

Culpa a un chileno del accidente

En su versión de los hechos, que trascendió en uno de los sus videos, "Renolito" sostuvo que la culpa fue de otro conductor.

"Un chileno de mier... se me subió de frente y bueno, me la tuve que bancar. Volqué por él, para no pegarme un palo de frente", afirmó y denunció que le robaron parte de la mercadería.

Después se hizo eco de las críticas y de quiénes lo señalaron como un irresponsable al volante, otros camioneros que recordaron accidentes en el pasado y que dicen conocerlo de la ruta.

Así quedó el camión tras el accidente.

Un chofer que fue testigo de todo lo que sucedió, contó: "Lo tendría que haber filmado antes. Cómo nos pasó este hijo de put... A fondo, a fondo...".

Otra imagen del siniestro.

Lejos de tomar consenciencia de su accionar, Mokfalvi sube la apuesta y comenta desafiante: "Estoy totalmente capacitado para enseñarles a todos cómo andar en la ruta. No me interesa si sigo manejando o no. A mí ustedes no me ganan nunca, ¿está? A todos los que me putearon cuando entré de Tres Cerros para arriba, que me decían que no iba a llegar: llegué, llegué sin cadena. Ustedes estaban todos cagados porque no saben dónde ponerla, papá. No tienen experiencia. Yo sí. Hace 35 años que estoy en esto”.

El meme de Los Simpsons en honor a "Renolito"

