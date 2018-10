El pedido del endoscopista Diego Ariel Bialolenkier, procesado por la muerte de Débora Pérez Volpin, fue rechazado por la Justicia. Había solicitado que se le aplique una "probation" para no ir a juicio oral, según indicó el representante de la familia de la periodista.



El abogado Diego Pirota confirmó que los jueces del caso consideraron que el procedimiento "probation" no aplicaba ni correspondía para este tipo de situaciones por lo que su solicitud fue denegada.



Si se hubiese admitido la probation Bialolenkier hubiera evitado el juicio oral y luego de cumplir tareas comunitarias por dos años podría haber retornado a su profesión.



Pirota manifestó: "La Ley dice que este procedimiento es para otras situaciones, el sistema busca que un delito leve se pueda resolver con un mecanismo alternativo, pero nunca para un caso de esta naturaleza".



La causa por la muerte de la periodista fue elevada a juicio oral por el juez Carlos Bruniard con Bialolenkier y la anestesista Nélida Inés Puente como acusados del delito de "homicidio culposo en grado de coautores".



Pérez Volpin tenía de 50 años y murió durante un estudio de rutina el pasado 6 de febrero en el Sanatorio La Trinidad del barrio porteño de Palermo. La pericia determinó que ocurrió por una perforación instrumental del esófago y las lesiones del estómago fueron consecuencia de las maniobras.



"Logró ingresar con el endoscopio hasta la segunda porción duodenal, no sin antes provocar con su intervención una perforación del esófago torácico", argumentó la querella contra Bialolenkier.



También agregaron que esta situación "no fue advertida por el médico, que continuó con el estudio hasta que, en algún momento -muy tardío por cierto-, la médica Nélida Inés Puente, anestesista, advirtió una desaturación en la paciente".