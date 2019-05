El Ministerio de Salud de Chubut incorporó 11 médicos venezolanos que ya comenzaron a trabajar en hospitales rurales de la provincia, "con el objetivo de fortalecer la atención sanitaria de la población", informó hoy la cartera.



"Se trata de la primera tanda de un total de 24 profesionales" que días atrás fueron recibidos por el ministro de Salud, Adrián Pizzi, "cuando llegaron a la provincia y se trasladaron a Rawson para matricularse", señaló esa cartera en un comunicado.



La subsecretaria de Planificación y Capacitación sanitaria, Jimena Marcos, explicó que lograron que esos médicos "pudieran venir a la provincia a ejercer con el compromiso de quedarse dos años en la ruralidad, lo cual nos viene muy bien".



"En esto coincide la necesidad de incorporar médicos en la ruralidad que tenemos nosotros con el deseo que tienen ellos de ejercer la medicina", señaló Marcos.



La funcionaria detalló que entrevistaron a 26 médicos venezolanos, entre los cuales seleccionaron a 24 para hospitales rurales e iniciaron "los trámites de convalidación de títulos".



El ingreso, dijo, comenzó el jueves pasado, cuando "arribaron los primeros 11, que ya tenían el título convalidado, y realizaron el trámite de la matrícula provincial con lo cual se terminó el expediente de mensualización y ya ingresaron a trabajar al sistema" sanitario chubutense.



Los destinos serán los hospitales de Cushamen, El Maitén, Paso del Sapo, Paso de Indios, Camarones y Sarmiento, además del de Diadema y el regional de Comodoro Rivadavia.



"Quedan por ingresar otros 13 médicos, de los cuales 10 ya convalidaron el título y la idea es que a principios de junio empiecen a trabajar en la provincia, en los hospitales de Río Pico, Tecka, Gobernador Costa, Paso de Indios, Las Plumas, Sarmiento, Dolavon, Gastre y El Maitén", agregó Marcos.



Estos médicos ya residían en Argentina y muchos de ellos realizaban trabajos alternativos, porque hasta que no obtuvieron la convalidación de títulos no podían ejercer la profesión y tampoco podían avanzar con ese trámite si no tenían una oferta laboral como la que les proporcionó Chubut.