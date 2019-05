La tercera participante en probar suerte en "¿Quién quiere ser millonario?" durante la noche del martes fue Marina Simian, una bióloga molecular, que dirige un grupo de investigación del Conicet, el cual busca una cura para el cáncer. Desde el momento de su presentación, le contó a Santiago Del Moro que, a la suma que lograra ganar en el programa, pensaba destinarla a la compra de reactivos para su investigación.

Marina es investigadora del CONICET en la Universidad de San Martín y tiene un objetivo increíble ��No viene a buscar dinero para sí misma, sino para contribuir a su grupo de trabajo en la búsqueda de una cura contra el cáncer �� #MillonarioTelefe pic.twitter.com/whVS98kNSb — Telefe (@telefe) 8 de mayo de 2019

“Vinimos acá porque si recaudamos algo es para la investigación", fue lo que le reveló al conductor. Su participación en el programa se hizo viral en las redes sociales.

"Me emociono porque está difícil y uno le pone mucho. Es mucho esfuerzo el que hacemos", contó, al borde de las lágrimas, antes de responder por 500 mil pesos. La pregunta que debió responder fue: "¿Qué famoso certamen de belleza tuvo como primera ganadora a Miss Suecia, en 1951?". Para responderla, utilizó el comodín del público y tres personas elegidas por ella se arriesgaron por la opción "Miss Mundo". Ella les hizo caso y se llevó el medio millón.

En la página de la Universidad de San Martín, dice que Marina Simian es especialista en el desarrollo de nuevos tratamientos para el cáncer de mama mediante el uso combinado de drogas tradicionales y nanotecnología. Además, integra equipos interdisciplinarios para la detección temprana de trastornos de aprendizaje.

La emoción de Marina antes de ir por ¡medio millón de pesos! ⬇ #MillonarioTelefe pic.twitter.com/LQVbjuoR67 — Telefe (@telefe) 8 de mayo de 2019

La científica explicó que su trabajo de biología celular y molecular es “cara” porque se necesitan “medios de cultivos anticuerpo, un montón de reactivos para cocinar en el laboratorio.Todos estos reactivos son importados y están en dólares" y agregó: “Tuvimos una gran devaluación y para nosotros eso es terrible porque todo está en dólares, además, tenemos el inconveniente de que comprar los reactivos en Argentina sale tres o cuatro veces más de lo que sale el mismo producto en el exterior".

"No nos depositan los subsidios que tenemos ganados y tenemos que trabajar. Me anoté porque soy osada y me pareció una oportunidad. Pueden venir cuando quieran a ver el trabajo que hacemos", explicó la bióloga marina, madre de tres hijos adolescentes.

De acuerdo a lo que explicó, en 2016 se presentó a concurso y ganó un subsidio para sus trabajos, sin embargo, “el dinero nos dan a cuenta gotas, no en los tiempos pactados”, en tanto, para lograr los objetivos necesita alrededor de 15 mil dólares al año. Consultada por el dinero ganado, un total de 500 mil pesos, Simian expresó: "Voy a salvar el año, no sé cuánto sacan impuestos pero hace un diferencia".