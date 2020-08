A causa de la crisis económica desatada por la pandemia del coronavirus, el emblemático estadio Orfeo Superdomo de Córdoba, en Argentina, cerrará sus puertas para siempre.

Tras más de cinco meses de cuarentena, el propietario Euclides “Tati” Bugliotti aseguró que es inviable manternerlo sin actividad y que sin estar al máximo de su capacidad tampoco sería rentable.

Según afirmó, el Orfeo es el “primer espacio integral de Argentina concebido especialmente para el desarrollo de eventos sociales, espectáculos musicales, artísticos, culturales y deportivos; dotado de la más alta tecnología”.

“Al Orfeo no lo abro más. Voy a ver qué se puede hacer”, sentenció Bugliotti en declaraciones al diario Punto a Punto. “No hay forma de bancarlo, ¿Sabés cuánto pago por mes para mantener al Orfeo Cerrado? 17 millones de pesos porque a todos los impuestos que hay que pagar, hay que sumar los servicios. No se puede cortar luz, agua y gas. Es inviable”, precisó.

“Hasta que el Orfeo no pueda hacer un show al 100% de su capacidad no va a ser rentable. ¿Dos años falta para eso o más? No lo sé, no puedo esperar tanto. Y además: ¿quién va a organizar un espectáculo local? No funciona. ¿Y uno internacional? ¿Quién va a venir?”, cuestionó el empresario sobre la reapertura del estadio techado.

El Orfeo cuenta con una capacidad para albergar a 10 mil espectadores. Fue el escenario de importantes figuras nacionales e internacionales como Luis Alberto Spinetta, Gustavo Cerati, Charly García, Fito Páez, León Gieco, Black Sabbath, Luis Miguel, Silvio Rodríguez, Cindy Lauper, Bob Dylan y Metallica, entre otros.

Allí también jugaron reconocidos deportistas e incluso el estadio fue utilizado para el cierre de campañas políticas, como lo hicieron en los últimos años Alberto Fernández y Mauricio Macri.

El último artista que participó fue Ricky Martin, en febrero, y debido al aislamiento social se tuvieron que reprogramar los shows de Chayanne, Cristian Castro y los Pimpinela.

El terreno abarca 23 mil metros cuadrados, de los cuales 16.730 son cubiertos. Fue inaugurado en septiembre del 2002 y tras 18 años años bajan las persianas del estadio techado más grande del interior.