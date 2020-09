Por Matías Resano

Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre, y aún más en tiempos de pandemia y su consecuente encierro. En el afán de no estar solos o de que los niños de la familia cuenten con una muy buena compañía, muchos recurren a la adopción de mascotas. Una tendencia ascendente que las organizaciones protectoras de animales han confirmado, e incluso se han generado nuevos mecanismos para facilitar que los canes encuentren un nuevo hogar.

Esta tendencia se nota en los negocios que venden artículos para los "pichichos", pet shops y veterinarias. "De a poco se van vendiendo más productos, desde correas y juguetes, hasta el alimento balanceado. De la gente que llega al negocio uno se da cuenta que hay varios primerizos en el tema", reconoció a este diario el propietario de un pet shop. Por otro lado, las diferentes asociaciones enfocadas en garantizar que las mascotas se sumen a una familia, y disfruten de la calidez que ello implica, coinciden al remarcar que se ha registrado un aumento de la demanda de adopción durante la cuarentena.

En este sentido, Adopteros Argentina reveló que 54 animales dejaron de estar en tránsito. Una cifra que estiman muy destacable, a comparación de los años anteriores. Por su parte, Manuel, encargado de la App Adoptante (http://adoptame.glideapp.io), detalló que diariamente se llevan a cabo una adopción y más de cuarenta consultas.

Al respecto, el joven dejó en claro que "la gente en estos tiempos necesita una compañía al estar encerrada en casa". No obstante, enfatizó que "una mascota es una vida y hay que cuidarlo como si fuera un hijo, porque uno no es su dueño, sino su familia". En tanto, la organización Ayuda Can debió poner en marcha nuevos mecanismos de vinculación de quienes deseaban adoptar y el can.

En referencia a ello, Mauro Aguilera, representante de dicha entidad, expresó que "veíamos que había muchas personas que querían adoptar y otras que lo iban a dar por adopción, entonces decidimos reinventarnos siendo solidarios con otras organizaciones. Ahora les preguntamos qué están buscando y les pasamos una foto de los perros que se ajustan al perfil que desean. Posteriormente los ponemos en contacto con quien quiera darlo en adopción. Nuestro fin es simplificar esa tarea".

En la misma sintonía, los miembros de Adopteros Argentina también reconocieron que se vieron en la obligación de modificar su accionar habitual, mediante encuentros en la Plaza Emilio Mitre, empleando las redes sociales y vías de comunicación telefónica, y aplicando filtros más rigurosos.

Una muestra de ello fue la creación de la app Adoptame, hace tres meses, con el afán que "los animales no sufran, para ellos es estresante y sus vidas son cortas, por eso la idea es que disfruten, tratando de encontrar gente que les garantice una vida feliz". Bajo este cometido, las agrupaciones protectoras pusieron el acento en que "advertimos que la adopción de mascotas se incrementó con la pandemia, y no lo vemos cómo algo bueno, porque las mascotas se habitúan a una etapa o a una normalidad que luego cambiará y eso afectará a los animales".

Por esta razón, Aguilera reveló que "lo ideal es que aprovechen todos los recursos para acostumbrar al perro a estar solo, como un dormitorio o salir por periodos cortos para dejar en soledad a la mascota". Una iniciativa destinada a fomentar y a aprovechar el crecimiento de la voluntad de adoptar un perro, a pesar de la época, la cual se cristaliza, a su vez, en los pet shops, las veterinarias y los centros de estética canina, con una demanda manifiesta, principalmente en la compra de alimento balanceado y accesorios.

En plena pandemia, los perros se han vuelto una opción para escaparle al encierro y sus consecuencias. Una situación que cualquier porteño puede ver en las calles de los distintos barrios de la ciudad, en la que cada vez se ven a más personas paseando con sus "pichichos".