Marcos "el Chino" Maidana reapareció públicamente luego de haber aceptado el desafío de Yao Cabrera para medirse en el ring a lo Maywather y Logan Paul, y le envió un contundente mensaje a su rival: “Esta es hospital (puño izquierdo) y esta es cementerio (puño derecho)”, expresó, en tono bromista.

En diálogo con el canal de Youtube “LESA” de Mauro Albarracín, el excampeón mundial súperligero y welter de la Asociación Mundial de Boxeo, se refirió a la pelea que el influencer está organizando para diciembre de este año en el Luna Park, cuando cesen los contagios de coronavirus.

.

Mientras el youtuber uruguayo se encuentra en la búsqueda junto a su mánager de sponsors oficiales que patrocinen el enfrentamiento con “fines solidarios”, y de un preparador físico profesional que lo entrene para fin de año, el púgil santafesino ratificó que no se trata de una broma y confirmó que va en serio.

Luego de que el repudiado influencer prometiera que si perdía la pelea se iría “para siempre” de la Argentina, donde reside desde hace años con amigos, “el Chino” aseguró que lo iba a “fajar”, ya sea por “plata” o “gratis”.

“No lo conozco personalmente. Por ahí, que se yo, tal vez la pelea se pueda dar. Plata o gratis, igual. Me piden muchos que lo faje, entonces lo quiero fajar. No lo conozco mucho, viste, pero… yo peleo. Igual seguro va a haber guita”, detalló el boxeador.

“¿Viste como hace Mayweather? Algo así vamos a hacer”.

Además, consultado por Albarracín por cómo veía a su inexperto contrincante y si creía que lo podía llegar a noquear, Maidana apuntó: “Seguro, pero es el boxeo, y si él se mete en el boxeo tiene que saber que es así”, disparó.

Pocas horas más tarde, Yao Cabrera, figura mucho más activa en las redes sociales, le contestó al excampeón en sus historias de Instagram: "¿Me quiere noquear gratis? Me quiere fajar. Confirmado, el Chino Maidana me va a dormir. Me acuesto solo. Pero ojo que Yao no te noquee y se quede en la Argentina para siempre", picanteó.

.

Por otra parte, en comunicación con cronicaweb.com.ar, el mánager de Yao Cabrera, Christian Manzanelli, afirmó que buscarán realizar un gran espectáculo con peleas previas entre figuras de alto renombre e influencers antes de la pelea estelar entre el youtuber y el púgil: “cerré con La Mole Moli, cerré el Patón Basile, tengo a la Chabona y estoy intentando negociar con La Tigresa Acuña para que sea la rival de La Chabona”.