Por Ana Breccia

@anabreccia

Los planes de Valentina Elustondo de 18 años eran claros para este 2020: cerrar su etapa de la escuela secundaria y comenzar de manera presencial la carrera de Contador Público en la UBA. Lo que nunca imaginó es que sería la primera voluntaria en probar una vacuna contra una pandemia mundial. Y es que la joven es una de las seleccionadas para probar el fármaco desarrollado por los laboratorios Pfizer y BioNTech.

El ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, aseguraba hace unos días que había "más de 15.000 voluntarios anotados" para someterse a pruebas de la vacuna de coronavirus y adelantó que "en los primeros días de agosto" podría darse inicio a ese proceso. Valentina, fue la primera voluntaria confirmada para este ensayo y manifestó a cronica.com.ar, el motivo por el cual decidió postularse.

Valentina fue seleccionada entre 15 mil personas para probar el fármaco desarrollado por dos laboratorios.

"Decidí ser parte de esto porque me generaba incertidumbre y era algo nuevo. La idea inicial fue de mi hermana, y con mi papá decidimos anotarnos. Formar parte de este ensayo significa algo comprometedor por la situación pero esta vacuna dentro de poco, podría ser la solución para salvar muchas vidas de los argentinos y volver a la normalidad", indició la estudiante.

De Marcos Paz al Hospital Militar de la Ciudad de Buenos Aires



Oriunda de Marcos Paz, la ciudad ubicada en el tercer cordón del AMBA, la joven recorrerá entre el 3 y el 4 de agosto, unos 50 kilómetros hasta llegar al Hospital Militar de la ciudad de Buenos Aires, el lugar donde se llevarán a cabo las pruebas. Tiempo que podría aprovechar para repasar para sus éxamenes del CBC que está cursando de manera virtual: "Todavía no pude tener la experiencia de las clases presenciales", insistió pero también admitió que esta modalidad remota "tampoco se me hizo tan complicada ya que al ser joven entiendo de tecnología".

Valentina recuerda todavía sus sensaciones al recibir el llamado que duró tan solo 15 minutos pero que podría cambiar el destino de todo un país, o del mundo: "Fue durante el mediodia, estaba almorzando, y en un principio quedé sorprendida y en shock. ¿Que me llamaran a mi? ¿la mas chica de la familia? Fue algo lindo", aseguró.

En la conversación, le explicaron cómo será el proceso: "Me dijeron que la primera aplicación va a ser la semana que viene donde me van a hacer varios estudios, tendré que completar antecedentes y firmar un consentimiento. Luego de darme esa dosis, voy a ir escribiendo como va la evaluación. Imagino que en el hospital me explicarán mejor, ahora me dieron un pantallazo general", cerró.