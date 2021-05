La directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, dio detalles en exclusiva a Crónica HD sobre el procedimiento realizado en el Aeropuerto de Ezeiza en el que se detectó el ingreso de un pasajero con Covid-19 que ocultó su condición con un PCR trucho. “Hubo desacato a la autoridad”, aseguró.

“Esta persona tendría que haber adjuntado en su Declaración Jurada antes de subir al avión un certificado PCR negativo, no lo hizo”, explicó la funcionaria. En cambio, el hombre presentó un certificado de la empresa Dr. Now “que dice que no tenía síntomas compatibles con Covid-19”, agregó.

Según el protocolo establecido por el Gobierno, la aerolínea que el pasajero utilizó debería haber impedido que suba al avión porque no contaba con un PCR negativo que le permita abordar. “Estamos investigando y la aerolínea misma está investigando qué pasó. Si presentó un PCR negativo trucho o qué pasó”, advirtió Carignano.

.

“Cuando esta persona llegó a Ezeiza y bajó del avión, las cámaras térmicas detectan que tenía 38,5 grados de fiebre. Se lo separa, se llama a Sanidad de Frontera, a la PSA, se lo empieza a indagar y él dice que tiene un certificado de PCR positivo”, relató la titular de Migraciones.

En ese momento, el hombre reconoció que recibió el resultado del testeo a las 17 horas del sábado pero, como en los días previos fue inmunizado contra la enfermedad, asumió que el positivo se debía a la vacuna.

“Busqué un médico y este me hizo un certificado de que no tenía síntomas compatibles con Covid-19 para subir al avión que partía a las 23 horas”, se justificó el hombre de 29 años frente a las autoridades migratorias.

“Sabiendo que tenía un certificado PCR positivo presentó otra cosa en la Declaración Jurada y puso en riesgo a 259 pasajeros y toda la tripulación”, dijo Carignano.

Asimimo, la funcionaria explicó cómo funciona el mecanismo para detectar posibles casos positivos en el ingreso al país. “Las cámaras térmicas captan a todos. Cuando bajan del avión, salen de la manga y pasan por un pasillo de a uno. Queda el registro de cada persona y avisa quiénes tienen temperatura (mayor a 37,5 grados), se los separa y se hacen las averiguaciones”, afirmó.

De este modo, detectaron y aislaron al pasajero que llegó con Covid-19 desde Miami. En el aeropuerto se le hizo nuevamente un test de antígenos, que dio positivo, al igual que el PCR.

.

“PSA hizo la denuncia correspondiente, intervino el juez federal Federico Villena, quien dispuso el arresto de esta persona. Hubo un desacato a la autoridad porque no quería ir a un hotel (como establece el protocolo nacional). Finalmente se lo trasladó y está con custodia policial”, detalló Carignano.

“Una vez que termine de transcurrir su enfermedad tendrá que dar explicaciones ante la justicia porque le corresponden entre 3 a 15 años de acuerdo al artículo 202 que fue lo que le imputó el juzgado”, finalizó la máxima autoridad de Migraciones. Esta normativa del Código Penal determina que "será reprimido con reclusión o prisión de tres a quince años, el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas".