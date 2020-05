Localidades bonaerenses como Chascomús, Baradero y Castelli, así como otros municipios de Chubut y Río Negro resolvieron retrotraer la habilitación de salidas recreativas y otras actividades tras evaluar los resultados de la flexibilización del aislamiento que habían autorizado en días previos.



Es el caso de Castelli, que aunque no tiene casos positivos de coronavirus (orthocoronavirinae), resolvió este lunes retrotraer la habilitación de salidas recreativas para restringir la circulación de personas, según informó el Comité de Crisis de este distrito bonaerense en un comunicado.



"A partir de hoy quedan suspendidas hasta nuevo aviso todas las salidas recreativas, para restringir la circulación de personas", informaron, tras la evaluación y resultados de la apertura determinada la semana pasada.



Si bien este distrito bonaerense no registra casos positivos de covid-19, en las ultimas horas de ayer el intendente de Castelli, Francisco Echarren no se mostró conforme con el comportamiento de la comunidad, y a través de las redes anticipó: "Vamos a retroceder con la apertura y vamos a cuidad a la ciudad".



"Hemos observado que muchos vecinos no han respetado las normas y no vamos a poner en riesgo nuestra salud en el mayor pico de circulación del virus", dijo el jefe comunal, quien agregó que "estimamos que los próximos días son muy importantes para prevenir el ingreso del Covid-19".

La medida se dio a conocer poco después de que el municipio vecino de Chascomús, distante a unos 60 kilómetros, informara sobre los primeros cinco casos de coronavirus en el distrito.



"En virtud de la preocupante situación que se ha presentado con la confirmación en la noche de este sábado de tres casos de coronavirus, elevando a 5 la cantidad de casos positivos y tres que esperan resultados en las próximas horas, este municipio resolvió retrotraer en cuanto a las medidas de aperturas y suspender las caminatas saludables", se informó oficialmente.



"Dije hace unos días que si era necesario se iba a volver atrás y éste es el momento", aseguró el intendente de Chascomús Javier Gastón, tras darse a conocer el parte oficial, y llamó a respetar el aislamiento obligatorio.



De igual modo, el intendente de Baradero, Esteban Sanzio, tras darse a conocer el último miércoles en el reporte diario oficial sobre los tres primeros casos de coronavirus, informó que se retrotraen todas las habilitaciones decretadas: "El equipo de salud ya está en la búsqueda de los contactos estrechos que tuvieron las personas de Baradero que dieron positivo", explicó Sanzio.



Fuera de la provincia de Buenos Aires, otros municipios corrieron la misma suerte. Sucedió en Río Negro, donde el Ministerio de Salud confirmó el ultimo sábado que una mujer del asilo de ancianos "San José" y un joven de 18 años son portadores del virus por lo que el intendente Carlos Toro resolvió suspender por una semana la actividad minera, la obra pública y privada y limitar la actividad comercial, y la localidad rionegrina de Jacobacci vuelve a la fase 1 con las medidas preventivas.

La restricción implica que "solo se permitirá la apertura de locales comerciales que expenden alimentos y las únicas dos farmacias con las que cuenta la localidad", se informó, al tiempo que "vuelven los controles en puntos estratégicos y quedan restringidas las actividades recreativas".



En Chubut, por su parte, el intendente de la localidad de Gastre, Genaro Pérez, anunció: "Volvimos a fojas 0 con la cuarentena tras conocerse dos casos en la localidad de Jacobassi que está a 140 kilómetros (al norte) y ante el rumor de que uno de los afectados pasó por nuestro pueblo".



Gastre es una localidad con 800 habitantes que está ubicada en el centro norte de la provincia del Chubut y era una de las "liberadas" de cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio entre una veintena de poblaciones que no tienen restricciones de circulación en el ejido, pero si controles en los accesos.



"No podemos correr el riesgo y prefiero pecar de precavido", dijo Pérez y agregó que, entre las medidas anunciadas, figura también "el bloqueo de la ruta 13 (de ripio) que llega a nuestra localidad desde el norte y la prohibición estricta para que ningún camión proveedor ingrese desde ahí hasta que la situación sanitaria quede superada".



Por último, otra jurisdicción que podría perder los permisos ganados es la provincia de Catamarca: aunque logró que el coronavirus no ingresara en su territorio y eso generó la posibilidad de volver a practicar deportes al aire libre, desde el Comité Operativo de Emergencia (COE) advirtieron hoy que se ha observado que "no se cumplió con lo estipulado" y que el miércoles se analizará la posibilidad de dar marcha atrás con la decisión.



"Hemos observado que por ahí no se han cumplido de la manera en las que se han estipulado. De todas maneras, el día miércoles lo vamos a evaluar entre todos los integrantes del COE", dijo a la prensa el ministro de Seguridad y vocero del COE, Hernán Martel, ante la posibilidad de volver hacia atrás con la medida.