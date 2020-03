Empleados de la Obra Social para la Actividad Docente (OSPLAD) le reclaman una solución inmediata a la CTERA, ya que no perciben su sueldo en tiempo y forma desde que empezó el 2020, y manifiestan que los aumentos salariales de los últimos años fueron cifras en negro y por debajo de la inflación.

De esta manera, los trabajadores y trabajadoras indicaron que el último 4 de marzo terminaron de cobrar el salario de enero, al tiempo que no saben cuándo podrán disponer del salario de febrero.

Ante esta situación, los damnificados después de una audiencia realizada en el Ministerio de Trabajo, retomaron en esta jornada las medidas de fuerza, las cuales incluyen un cese de actividades por 48 horas y retención de las tareas pertinentes.



"La obra social realizó un corte entre sus trabajadores: los que cobraban menos de $30.000 cobrarían el sueldo completo, y los que percibimos más de esa cifra, no. Los motivos que aducen es que no entra plata suficiente a la obra social para el pago de los sueldos. Cuando comenzó el conflicto, tuvimos una audiencia en el Ministerio donde OSPLAD manifestó tener esa plata, pero que tenía compromisos tomados con vencimientos a fin de mes que no podía eludir. Entonces eligió pagar esas deudas y no los sueldos”, indicó Mariela Lo Castro, técnica en Hemoterapia del Policlínico del Docente según publicó el sitio canalabierto.com.ar.



En tanto, indicaron que OSPLAD cuenta con más de 1.500 trabajadores, a nivel nacional, y atiende a docentes de todas las provincias.



Por último el citado medio publicó la opinión de Hebe Nelli, secretaria general adjunta del SITOSPLAD, nucleada en la CTA Autónoma conducida por Ricardo Peidro: "Hay que poner en discusión qué pasa con el fondo de las obras sociales, no sólo para que ese dinero ingrese a ellas, sino para que se evalúe cuál es el destino de esos fondos. También consideramos que han profundizado un modelo de tercerización de servicios en detrimento de la calidad de atención que le tienen que brindar a los afiliados y afiliadas de la obra social, que en el caso de OSPLAD son 170.000 beneficiarios en todo el país".