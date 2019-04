Karla Jerovsek de 23 años deicidió disfrutar el feriado del 2 de abril con su familia en las Termas de Cacheuta, en Luján de Cuyo, Mendoza. Si bien la idea era relajarse, descansar y pasar un buen rato, la salida terminó de la manera menos esperada: quiso entrar a la pileta con un short y las autoridades del complejo no la dejaron. "Para entrar a las piletas tenía que ponerme una bikini o una malla enteriza, y no un short", indicó la joven.



Karla aprovechó las redes sociales para hacer un fuerte descargo "Fui con mí familia a las Termas de Cacheuta ( Mendoza), por ser mujer y usar short de malla, el mismo short de malla que usa cualquier varón, no me dejaron ingresar. Hasta que no cambien la reglamentación, no elijan estos lugares, fomentan la discriminación hacia la mujer", publicó en su cuenta de Twitter.

Mientras que su hermana, indignada, publicó una foto donde se pueden leer claramente las "reglas" de las Termas.

Además, la chica contó que ya había pagado la entrada cuando le informaron que no podía ingresar así vestida a las piletas del complejo. "Pagué la entrada y recién después me dijeron que no tenía la vestimenta adecuada. Que para entrar a las piletas tenía que ponerme una bikini o una malla enteriza, y no un short. Entonces les pregunté ¨por qué? y me respondieron que esas eran las reglas del lugar", expresó Klara.



El complejo termal cuenta con piletas grandes y se encuentra ubicado sobre el río Mendoza, Además, tiene un hotel y un spa, y las aguas se encuentran con temperaturas de entre 25 y 50 grados.