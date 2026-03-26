Tenía 2 años y murió ahogado en una pileta en Dique Chico

Un nene de 2 años murió tras ser encontrado en el interior de una pileta en la localidad cordobesa de Dique Chico. El trágico episodio ocurrió este martes en una vivienda ubicada en la manzana 28.

Según lograron reconstruir las fuentes del caso, fue la propia mamá, una mujer de 41 años, quien lo encontró sumergido en el agua. En medio de la desesperación y los gritos, los presentes intentaron auxiliar al menor mientras se coordinaba el traslado urgente hacia un centro asistencial para tratar de revertir el cuadro de asfixia por inmersión.

El nene fue derivado de inmediato al hospital zonal de la región, donde ingresó en estado crítico y con signos vitales muy debilitados.

Allí, un equipo de profesionales médicos inició las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) de manera intensa y prolongada, pero lamentablemente el cuerpo del chiquito no respondió a los estímulos y se constató su fallecimiento poco después de su arribo.

Investigación

La Justicia cordobesa intenta determinar bajo qué circunstancias se produjo el accidente y cómo fue que el nene llegó hasta la pileta sin que nadie pudiera advertirlo a tiempo.

Los investigadores trabajan en el lugar del hecho para realizar las pericias correspondientes y tomar testimonios a los familiares que se encontraban en la propiedad al momento de la tragedia.

La causa busca establecer si hubo alguna negligencia o si se trató de un infortunio fatal en un descuido de segundos.

Desde la Departamental Santa María confirmaron que el procedimiento ya está en manos de la fiscalía de turno, que ordenó la realización de la autopsia. Es un procedimiento habitual en estos casos para descartar cualquier otra hipótesis.