Este viernes, el dólar bajó cinco centavos y cerró a $44,51 promedio para la venta al público, en tanto en la semana avanzó 90 centavos más allá de la participación del Banco central en el mercado de futuros, acción que según los operadores contuvo en parte el precio de la divisa. En el segmento mayorista, la divisa perdió dos centavos y finalizó en $43,35, mientras que en el balance semanal ascendió 93 centavos.

En lo monetario, el BCRA convalidó este viernes una suba en la tasa de las Leliq de 35 puntos básicos respecto de ayer al finalizar a 59,587%, y en la semana avanzó 88 puntos básicos. El total adjudicado fue de $265.881 millones y a partir de esta operatoria se generó una contracción de liquidez de $21.828 millones.



Agustín Ortíz Fragola, miembro del directorio de CFA Society Argentina, comentó que el dólar "tuvo una reacción esperable" de cara a que se aproximan elecciones presidenciales cuyo resultado aun es incierto y "puede ser binomial en cuanto al resultado y la continuidad de políticas pro mercado".



También, indicó que el mercado comenzó a operar "en modo elecciones" y se empieza a armar para afrontarlas con cautela. "Luego de algunos días de suba, hoy pudo mantener niveles previos, de la mano de ventas de futuros por parte de grandes jugadores", finalizó.



Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, aseguró que el dólar en el mercado de cambios 'MULC' comenzó "sorpresivamente ofertado" y descendió al comienzo de la jornada porque fue "planchado por el BCRA con el sustento de venta de dólar a futuro". Sin embargo, advirtió que cuando cesó la oferta "el precio comenzó a subir".



Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, señaló que por segunda semana consecutiva el dólar acumula subas "que lo vuelven a ubicar en el nivel exhibido en la segunda semana de junio". Y agregó que la divisa norteamericana operó con tendencia mixta y "marcada volatilidad".



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 716 millones, mientras que en futuros MAE se hicieron US$ 30 millones. En el mercado de futuros Rofex, se operaron US$ 1.454 millones, 11,7% menos que ayer. El cierre más operado fue el de Julio que finalizó a $43,65 (-0,31%) mientras que diciembre cayó 0,46% y cerró a $ 53,70.