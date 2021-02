El periodista Diego Díaz quedó nuevamente envuelto en una gran polémica y en las redes sociales no se lo perdonaron, es que los usuarios repudiaron al conductor televisivo luego de que imitara la voz de Julio César Falcioni con uno de los referentes del plantel de Independiente.

“Quiero pedir disculpas a mi querido Julio Falcioni si se sintió ofendido por algo que dije hoy en mi programa y que no tuvo jamás la intención de burlarme de alguien a quien respeto y quiero profundamente”, comenzó el descargo del periodista en su cuenta de Instagram.

La primera parte del mensaje ( Instagram).

“Hablé con él y le conté lo sucedido y me entendió. (Hablé como lo hice tantas veces incluso mientras peleaba contra lo que le ocurrió y él sabe todos los buenos deseos que siempre tuve para con él). Mis disculpas extendidas a la CD de Independiente y su gente”, concluyó su comunicado.

¿Qué fue lo que hizo?

Díaz contó temprano el entredicho, posterior al encuentro entre Independiente y Lanús del último lunes, entre uno de los referentes del plantel (sería el capitán Silvio Romero) y el entrenador Falcioni. Sin embargo la información quedó en un segundo plano por la actitud desafortunada de Díaz, quien imitó la voz del técnico que supera un cáncer de laringe.

La segunda parte del mensaje ( Instagram).

“A mí me cuentan que cuando terminó el partido del otro día, alguien entró al vestuario, levantó la voz sintiéndose con derecho porque hace tiempo está en el club y lo agarró el entrenador y ‘sh, sh, sh; acá no, ahora no’”, mencionó el ex futbolista de Banfield y Platense y hoy periodista, afinando sus cuerdas en el momento en que emuló las palabras del DT.