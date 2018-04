La batalla de Dos Hermanas fue un enfrentamiento durante la Guerra de las Malvinas en la que los británicos buscaban avanzar hacia la capital, Puerto Argentino. La lucha ocurrió entre el 11 y 12 de junio, días en los que se enfrentaron unos 600 británicos contra 300 argentinos, y finalizó con la victoria inglesa.

El ataque inglés comenzó el 11 a la noche, cuando tropas británicas desembarcaron en el monte Dos Hermanas. Paralelamente, las compañías inglesas atacaron el Dos Hermanas Norte, donde detuvieron al mayor Ricardo Mario Cordón. De esta manera, el costado sur quedó prácticamente aislado y las fuerzas inglesas no tardaron en invadirlo, dando por finalizada así la batalla de Dos Hermanas.

En el documental argentino " Malvinas: La guerra íntima", el soldado Rubén Rada se refiere a esta batalla: "El capitán nos reunió a todos y dijo: Hay que replegar. Me va a juzgar el Ejército, pero no Dios. No muere un pendejo más. Corran, manga de hijos de puta, corran, que yo los voy a cubrir".