El coronavirus sigue evolucionando en el territorio argentino y pone en jaque la "nueva normalidad" que algunas provincias comenzaron a gozar en los últimos días. Es por eso que el gobernador de Jujúy, Gerardo Morales, decidió volver a fase 1 en el Gran Jujuy.

Tras la confirmación de dos casos positivos de Covid-19 durante el día martes, el Comité Operativo de Emergencia (COE) determinó retrotraer los avances logrados en términos de circulación.

.

San Salvador de Jujuy, Palpalá, Perico y Yala fueron los distritos jujeños apuntados para el regreso a la primera fase de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Morales dijo al respecto: "Se para la actividad de la administración pública, actividad judicial, legislativa, empresarial, todo tipo de actividad que esté habilitada hasta el momento en el área metropolitana de Jujuy. Solo se habilitan compras en comercios de cercanía, supermercados, servicios de delivery y mercados de abastecimiento”.

Esta medida entrará en vigencia a las 00.00 del 17 de junio, durante los próximos siete días. El mandatario hizo mención a los casos positivos a través de distintos canales de comunicación: “Se trata de un efectivo de las fuerzas de Seguridad en cumplimiento de sus deberes. No sabemos el origen, no sabemos el caso 0, no sabemos quién es el que lo contagio. Eso va a surgir de lo que estamos haciendo”.

Los nuevos casos positivos

El efectivo policial contagiado estuvo en La Quiaca los primeros días del mes de junio, allí durmió en la casa de una familia y participó de los operativos en Calilegua y Fraile Pintado cuando se diagnosticó al camionero que finalmente falleció por coronavirus. “Entendemos que puede ser allí donde se contagió, tendremos que verificar epidemiológica y científicamente el origen del contagio”, puntualizó Morales.

A causa del test positivo de coronavirus del policía, decidieron testear a una mujer cercana con la cual mantuvo contacto estrecho. Esta persona, hermana del uniformado, también dio positivo y ambos se encuentran en el Hospital San Roque. “La hermana trabaja en Perico, hay un árbol de contactos bastante importante. Tenemos una cantidad de personas que están en el Hospital de Campaña, vamos a trabajar rápidamente como hicimos en el caso de Fraile Pintado y Calilegua toda la noche haciendo los hisopados y testeos para ver si tenemos más casos”, explicó.