Por María Helena Ripetta

En la ciudad hay robos que se desconocen pero no por eso dejan de ser graves, como el de las colmenas de abejas. "Especialmente el noreste argentino se ve afectado por los ladrones de colmenas", explica a Crónica el especialista en seguridad Luis Vicat. Es un delito en general sin violencia física. Están ubicadas lejos de las zonas habitadas (las abejas son territoriales y defensivas) para evitar accidentes. "Esto termina siendo el mejor aliado de los ladrones, porque a los apicultores no les queda otra que dejarlas en la soledad del campo, en zonas alejadas para que las abejas no ataquen a nadie", explica Vicat.

Este delito se puede dar de varias formas: los delincuentes hacen humo para alejar a la colonia de abejas y arrasan con la colmena entera; o se llevan los cuadros, los marcos con que las colmenas están divididas donde está el panal; o se llevan la miel; y la opción más compleja es que se adormece a las abejas, se las captura y se las relocaliza. "También está el caso de que los ladrones roban colmenas y las alquilan a los dueños de invernaderos que no consiguen que la polenización se haga naturalmente para la creación de plantas", explica Vicat, quien agrega que existen también para este delito los "robos hormiga" pese a que sean de abejas. "A veces se roba uno de los cuadros de las colmenas y muchas veces el apicultor no se da cuenta de que falta uno en un determinado cajón, lo van haciendo durante años", sostiene. Las medidas de seguridad son "rudimentarias". Cerca de donde están las colmenas se ponen clavos para que se pinchen las gomas. "Un apicultor pequeño no puede ir mucho más allá de eso por los costos, no puede tener grandes medidas de seguridad. En algunos casos, los que tienen gran cantidad de colmenares les colocan un GPS de seguimiento. Si los cajones se mueven se activa la alarma, que indicaría que se se está ante un robo. Pero son los menos", dice Vicat y sostiene que este es un "delito ignorado" pero grave.

"Se habla del apocalipsis de las abejas, la reducción de la abejas que van desapareciendo, con todo lo que esto implica para el ecosistema, el hecho de que las roben toma aún más seriedad", opina Vicat, y agrega que hay proyectos para severizar la penas para los ladrones de miel de colmena, para equipararlas a las de robo de ganado.