Un hombre de 91 años murió tras ser atacado por un enjambre de abejas en Santiago del Estero

Un trágico episodio generó conmoción en Santiago del Estero luego de que un hombre de 91 años muriera tras ser atacado por un enjambre de abejas en una zona rural del departamento Belgrano.

El hecho ocurrió el martes por la tarde en el establecimiento rural "El Palatinado", ubicado a unos 37 kilómetros de la ciudad de Bandera, en la zona de Averías. Según informaron fuentes policiales, todo comenzó alrededor de las 17.30, cuando una familiar del hombre alertó a las autoridades sobre la dramática situación.

Tras el llamado de emergencia, efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 21 de Bandera y personal de Bomberos arribaron rápidamente al lugar. Sin embargo, al arribar constataron que el área montañosa estaba completamente rodeada por las abejas, lo que dificultó el acceso y obligó a desplegar un operativo especial para intentar rescatar a la víctima.

Debido a la peligrosidad del enjambre, solamente los bomberos equipados con trajes especiales pudieron ingresar al sector afectado. También participó del operativo personal sanitario de la posta de Averías, que aguardó el retiro del cuerpo para asistir a la víctima.

Una vez que el hombre, identificado como Pascual Acosta, oriundo en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, fue trasladado fuera de la zona de riesgo, la enfermera Yanina Contreras confirmó su deceso. De acuerdo con las primeras versiones, el hombre llevaba varias semanas alojado en la región junto a familiares cuando ocurrió el fatal ataque.

Por su parte, la Fiscalía interviniente dispuso que los restos fueron trasladados a la morgue de Añatuya para continuar con las actuaciones correspondientes.

Además, la Policía tomó declaración a los familiares presentes y avanzó con las diligencias para reconstruir cómo se produjo el ataque de las abejas.