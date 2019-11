"Soy un convencido de que tenés que hacer lo mejor que puedas con las cartas que te tocan", expresa con sabiduría criolla Mariano Tubio, a quien un accidente automovilístico le cambió la vida para siempre.

El episodio ocurrió hace once años atrás, mientras viajaba como acompañante hacia el sur del país. Desde entonces, no volvió a caminar. Con estas "cartas", sin embargo, logró convertirse en campeón del mundo. Sí, su nombre figura hoy en lo más alto a nivel internacional del golf en silla de ruedas.

Pero su grandeza no reside únicamente en su considerable destreza y técnica deportiva, sino también en su solidaridad, ya que hace unas semanas encabezó la primera Clínica municipal gratuita de golf para personas con discapacidad.



Oriundo de Berazategui, casualmente la ciudad de quien es considerado el mejor jugador de la historia del golf, el "Maestro" Roberto De Vicenzo (1923-2017), Mariano comenzó a incursionar en esta disciplina desde muy temprana edad.

Tenía sólo 9 años cuando empezó a practicar en el Ranelagh Golf Club, un lugar que con el tiempo se convertiría en "su segundo hogar", tal como él mismo lo define hoy.

Por aquellos tiempos, solía disfrutar de intensas y divertidas jornadas junto a familiares y amigos, forjando ya desde entonces su perfil ganador y competitivo en este deporte, sin imaginar que 20 años más tarde ese mismo pasatiempo se transformaría en el motor que le permitiría atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida.



Es que, tras aquel terrible accidente que lo dejó parapléjico, logró encontrar en esta disciplina una salida para canalizar esa pasión por el deporte y la competencia que siempre lo acompañó.

"El golf me ayudó mucho. Sin dudas, el deporte en sí es una motivación importantísima para cualquier persona. En mi caso particular, comencé a jugar de nuevo hace seis años, gracias a una silla eléctrica llamada ‘Paragolfer’, que me permite trasladarme por el campo de juego, me ayuda a mantenerme parado y pegarle a la pelota con una sola mano", explicó Mariano, quien de esta forma volvió a reencontrarse y competir con sus amigos, como lo hacía desde niño y "sin ningún tipo de ventajas", aclaró.

"Debo ser la única persona en el mundo del golf adaptado que juega de igual a igual con todos, lo que hace que me sienta cómodo", resalta con orgullo.



Su gran nivel en uno de los espacios de golf más emblemáticos y competitivos del país lo llevó a animarse a más. Fue así que en noviembre del año pasado participó del 1° Torneo Internacional de Golf en Silla de Ruedas, que se realizó en Mallorca, España. Era la primera vez que jugaba fuera del territorio nacional y se medía frente a jugadores con sus mismas limitaciones físicas.

"Nunca antes había visto en vivo a alguien que juegue en silla de ruedas, como lo hago yo", cuenta. Allí, Tubio logró superar al resto de los 40 participantes de 22 países diferentes.



Su excelente performance en esta primera experiencia en el concierto internacional, donde además era el único argentino, lo incentivó a subir la vara y saltar hacia el terreno más competitivo del mundo en lo que hace a esta disciplina: el US Open de golf adaptado de EE.UU.

El certamen se desarrolló en mayo de este año y, nuevamente, el golfista berazateguense logró coronarse campeón con una extraordinaria actuación. Por eso, nadie se sorprendió cuando hace poco más de un mes se quedó con el 1° Puesto en el Latinoamericano de Brasil; ni tampoco cuando recientemente, a fines de octubre, se consagró Campeón Paragolfer del Daikin Madrid Open 2019, el mayor torneo de golf adaptado de toda Europa.



Sin embargo, lo que seguramente realza aún más el valor de todos estos logros y conquistas es que Mariano debe ser el único de los competidores internacionales que no goza de subsidios estatales ni de sponsors para poder dedicarse profesionalmente y full time a este deporte.

A raíz de esta situación, el intendente de Berazategui, Juan Patricio Mussi, decidió otorgarle una beca a cambio de que comenzara a dar clases a personas en su misma condición. Fue así que se desarrolló la primera Clínica municipal de Golf en silla de ruedas en el Ranelagh Golf Club.



"Me emociona y me llena de orgullo que desde un Municipio como Berazategui, que es socialmente muy responsable, se impulsen esta clase de iniciativas, tomando como prioridad al deporte y la discapacidad, algo que lamentablemente no sucede en el resto del país. De hecho, a nivel nacional no existe una competición de golf en silla de ruedas. Así que esto que se inició en Berazategui podría ser el puntapié inicial para el nacimiento de esta disciplina en la Argentina", señaló Tubio, quien se mostró muy conforme con el resultado de este primer encuentro.

"Fue una experiencia increíble, pasamos un momento muy lindo y divertido junto a los chicos y sus familias. Ojalá que más personas se sumen a esta propuesta, porque estoy convencido de que a todos los que vengan y se animen a jugar les va a encantar", comentó.

Dirigidas a todas aquellas personas en silla de ruedas, estas clases gratuitas de golf se realizan viernes por medio, a partir de las 17.00, en el Ranelagh Golf Club (calle 359 y Av. Dr. Sabin). Para más información, los interesados pueden acceder a berazategui.gob.ar/deportes -donde también pueden inscribirse-; comunicarse telefónicamente al 1124471063, o vía mail a dmarocena@berazategui.gob.ar.