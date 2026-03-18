El mundo del fútbol celebró el gol 900 de Messi: las increíbles y emocionantes reacciones
El capitán de la Selección Argentina llegó al increíble registro al anotar en el partido del Inter Miami ante Nashville por la Concachampions.
Lionel Messi llegó a los 900 goles en su carrera. El 10 abrió el marcador para Inter Miami ante Nashville por la Concachampions. Tras el tanto, tanto la MLS como la Conmebol y otros protagonistas del mundo del fútbol celebraron la marca histórica.
"Novecientas veces eterno", tituló la cuenta de MLS en español junto a los emojis de una cabra y la bandera Argentina. Y agregaron: "¡Leo Messi alcanzó los 900 goles oficiales como futbolista profesional!".
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Por su parte, la cuenta oficial de Conmebol publicó: "¡Una cifra impresionante para un jugador único! Lionel Messi".
La AFA y la Concachampions también felicitaron al 10 por el récord. En la cuenta oficial en inglés de la Asociación del Fútbol Argentino publicaron: "900 goals. Say no more" ("900 goles. No digas más").
Por su parte, desde la cuenta del torneo internacional compartieron el gol y escribieron: "¡900 veces Lionel Messi!".
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Todos los goles de Lionel Messi
Barcelona: 672 goles y 269 asistencias en 778 partidos
Paris Saint Germain: 32 goles y 34 asistencias en 75 partidos
Inter Miami: 81 goles y 43 asistencias en 91 partidos
Selección argentina: 115 goles y 61 asistencias en 196 partidos