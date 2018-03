A menos de una semana de que la jueza de familia resolviera que Nicolás Andreas Aretis se quede con el pequeño niño de 12 años, hijo de éste con la santiagueña María Belén Garcíalk, este jueves la madre se encuentra en la lucha por la apelación del fallo.

Habilitado y con todo el apoyo de la ley, Aretis volvió a Suecia con su hijo en el avión que partió a las 19 de este miércoles. En el aeropuerto estuvo María Belén, acompañada de su familia, con la mínima esperanza de poder despedirse del niño antes.

Sin embargo, lo que sucedió fue que el lugar se convirtió en una desgarradora escena, con lo peor que le puede pasar a una madre: lo vio partir desde lejos y no le permitieron despedirse de él.

"No me dejan despedirme, y es por capricho del padre", decía María Belén a Radio Panorama durante la tarde, cuando todavía esperaba.

La mujer que este miércoles protagonizó una manifestación en Tribunales pidiendo que se abra la causa nuevamente, este jueves marchó en la Plaza Libertad por el mismo motivo: "No soy ninguna delincuente, sólo soy una madre que quiere ver a su hijo, ¿tan difícil es? ¿Por qué no me dejan?", lamentaba.

Fuentes cercanas aseguraron que continuará la lucha por el niño, volviendo al país a resolver la tenencia y el divorcio, garantías con las que cuenta, según el parte que el Poder Judicial emitió esta jueves.