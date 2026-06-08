El emotivo último mensaje de la familia del Indio Solari tras el velatorio: "Que su música no pare nunca más"

La familia de Carlos "Indio" Solari anunció el final del velatorio público del ícono del rock en Avellaneda, después de 18 horas que movilizaron a miles de fanáticos. Lo hizo con un mensaje en el que recuperó unas palabras del mítico cantante para atravesar el difícil momento.

"Ya está. Todas y todos los que tuvieron la posibilidad de acercarse a despedirlo, lo hicieron. Ahora la lluvia nos manda a todos a casita, a seguir penando por dentro y a recordarlo como era: humano, infinito", escribieron desde la cuenta oficial de Instagram del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Además, agradecieron a quienes participaron de la organización y a las personas que se acercaron a rendir homenaje: "Gracias a todos los que hicieron este esfuerzo: tanto los que se acercaron y los que lloraron donde los sorprendió la pena, como las toneladas de muchachos y muchachas que hicieron posible y formaron parte de la organización descomunal que supuso esta despedida, en tiempo récord".

En otro tramo del texto, la familia recordó una reflexión que Solari les había dejado sobre las despedidas y el modo de afrontar la ausencia. "Él nos anticipó que las despedidas son estos dolores dulces. Lo que no nos avisó fue que los dolores como estos iban a durar toda nuestra vida", expresaron.

El último mensaje de la familia del Indio Solari (Instagram/@indiosolarioficial).

Finalmente, evocaron uno de los últimos gestos que atribuyeron al artista y lo interpretaron como un mensaje para quienes continúan vinculados a su obra.

"Como no podía ser de otro modo, pensó en todo antes de irse. Y por eso dejó encendido el equipo Marshall de su guitarra y el equipo de sonido donde escuchaba las canciones en las que trabajaba", señalaron.

Y cerraron: "Nos sugirió, así, que la música debía seguir sonando, más allá de lo que ocurriese. Hagamos eso. Que su música no pare nunca más".

El final del velatorio público fue confirmado durante las primeras horas del día por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, luego de una despedida que se extendió durante 18 horas y reunió a miles de fanáticos en Avellaneda, según informó Noticias Argentinas.

La decisión fue consensuada con la familia de Solari una vez que se retiraron los últimos seguidores que permanecían en el predio.

El mítico cantante de rock murió el viernes 5 de junio, a los 77 años, tras convivir durante una década con el Parkinson. La autopsia preliminar determinó que la causa de muerte fue un "ACV no traumático".

El fallecimiento ocurrió en su casa de Parque Leloir, en el partido bonaerense de Ituzaingó. La noticia de su muerte sacudió a la Argentina y dio lugar a una ola de homenajes espontáneos en distintos puntos del país.